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拜登全面支持美東碼頭工人的關鍵　全球20大貨櫃船公司沒有美商

▲美國總統拜登在這次美東碼頭工人勞資爭議中明顯選邊站。（圖／路透）

▲美國總統拜登在這次美東碼頭工人勞資爭議中明顯選邊站。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

美國東岸碼頭工人加薪問題獲得解決，達成臨時協議，解除眼前罷工危機，國內航運界大老指出，美國總統拜登全面支持美東碼頭工人的關鍵，在於全球20大貨櫃船公司當中，沒有一家是美商公司。拜登針對這次勞資爭議對資方語出恫嚇，公開表明將嚴查「外國海運運送人」的價格詐欺活動，包括代表資方的的美國海事聯盟(USMX)董事會成員。

貨櫃運輸源自19世紀英國鐵路運輸，1955年，美商麥克連賣掉他的卡車公司(McLean Trucking)，用所得款購買泛大西洋油輪公司(Pan Atlantic Tanker Company)，後更名為美商海陸運輸公司(Sea-Land)，開始將貨櫃運輸海運化與商業化，並發展成第一家全球最大的貨櫃船公司。

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除了美商海陸，美國總統輪船公司(APL)、美利堅輪船(US LINE)都曾經是貨櫃航運史上頂尖的企業，1987年3月美利堅輪船因為建造的4千多箱(20呎櫃)超大型高速貨櫃船，高速船油耗很高，卻碰到油價高漲，最後宣告倒閉。

另兩家美籍船公司，隨著亞洲貨櫃船公司的興起，在競爭不過的現實下，1997年11月先是美國總統輪船公司賣給新加坡海皇輪船，相隔兩年，1999年11月，美商海陸賣給丹麥馬士基航運，2016年，海皇又將美國總統輪船公司賣給法國達飛航運。

2020年新冠肺炎疫情爆發，貨櫃船運市場運價飆漲，多國政府督促國籍貨櫃船公司提供本國業者足夠艙位，甚至提供優惠運價，但是美國就缺這股平衡力量，2022年6月拜登政府通過《2022年海運改革法案》，加強對海運業的監督。

在2020年美國總統大選獲得碼頭工會支持的拜登，在這次勞資爭議中明顯選邊站，拜登強調貨櫃船公司在疫情期間獲得的巨額利潤，並且由於紅海危機和好望角改道對供應鏈的影響，讓貨櫃船公司的利潤再次飆升，利潤比大流行前的利潤增長了800%以上。

他指出：「現在不是海運承運人在賺取創紀錄利潤的同時拒絕為這些重要工人談判公平工資的時候。我的政府將監控任何有利於外國海運承運人的價格欺詐活動，包括USMX董事會的成員。」

業界大老分析，美東國際碼頭工人協會(ILA)提出的薪資條件與不允許自動化要求，遠遠超出資方可以接受的範圍，但是最後資方同意6年內調高薪資61.5%，每小時薪資調高4美元，顯然是拜登的恫嚇生效，擔心美國進一步的約束船公司，例如有議員提出的不允許海運聯盟組成等建議案。

羊毛出在羊身上，超高的碼頭工人薪資，拉高運輸成本，不是會反應在物價上嗎？船公司的眼前的高獲利，發的是災難財，災難結束後呢？業界認為合理的做法應該是加薪與發紅利併行，全部用在加薪，市場逆轉時船公司與碼頭公司都恐被迫裁員減薪。

關鍵字： 拜登美東碼頭工人20大貨櫃船公司沒有美商

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