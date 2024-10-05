先進製程是吃電怪獸　標普指台積電面臨供電吃緊風險

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

標準普爾全球評等公司的最新報告指出，台積電（2330）因電力需求高而面臨信用風險，報告稱，隨著台積電加快先進3奈米晶片的生產，台積電在2023年的用電量佔台灣整體用電量的8%，推估到 2030 年，該晶圓廠可能佔台灣用電量23.7%，即快達四分之一。

從台電的數據顯示，台灣的電力儲備仍難以達到政府15% 的目標，特別是因為即使台灣家庭用電量下降，晶片製造商的電力需求仍在增長。

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根據《WccfTech》報導，標準普爾編制的數據顯示，從生產 10 奈米產品到 2023 年進入大批量生產的領先 3 奈米晶片前，台積電的電力消耗增加了一倍多，約110GW的電力，佔台灣消費量的4% 多一點，但到 2023 年，用電量接近 250 GW，佔島上用電量的 8% 。

標準普爾對台積電晶圓產量的牛市情境推測，從 2023 年的 8% 來看，到 2030 年，該晶圓廠可能佔台灣用電量的近四分之一，即 23.7%。

這個情境是基於晶圓廠的晶圓出貨量將比 2023 年的水準成長 90%，並將晶圓廠的電力消耗推至 794 GW，最不樂觀的情境是，到 2030 年，矽片成長 50%，用電量達到 418 GW。

報告認為，台積電用電量還在成長，極紫外光（EUV）曝光機的先進製程（7奈米及以下）也比成熟製程消耗更多電力，除了擴大領先晶片製程外，人工智慧（AI）產品的高需求也促使台積電增加封裝產能。

2013~2023 年台灣電力儲備百分比超過政府 15% 目標，因同時期家庭用電需求下降。但台積電用電量還在成長，標準普爾永續發展報告指出，截至 2023 年，台積電電力消耗量為 232GW，是英特爾約 90GW 和 SK 海力士 125GW 兩倍多，可能受供電風險影響，使台積電信用評等連帶受衝擊。

