買手搖飲「發票中1000萬、200萬」！　獎落2縣市

▲手搖飲料店驚現發票千、百萬大獎得主。（示意圖／視覺中國CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

財政部公布7、8月期統一發票的中獎清單，1000萬特別獎號碼「38039158」共開出17張，200萬特獎號碼「08276859」開出15張。根據中獎清單，有兩名幸運兒購買手搖飲料一夕致富，分別獲得1000萬、200萬大獎，簡直好運爆棚。

根據財政部公佈的資訊，113年7、8月統一發票的特別獎號碼為「38039158」，幸運兒可抱走1000萬元大獎，而特獎號碼則是「08276859」，中獎者將獲得200萬元獎金。財政部提醒，7-8月期統一發票的兌獎期限為10月6日至明年1月6日，中獎者需把握時間前往兌獎。

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▲千萬特別獎。（圖／財政部）

攤開中獎清冊可見，有一名幸運兒在高雄市鳳山區鳳林路13號1樓的「白巷子WHITE ALLEY」，僅僅消費135元購買飲品，便獲得了1000萬特別獎。

除此之外，有一名得主消費537元購買手搖飲，喜獲「200萬特獎」，消費地點為台中市西屯區西屯路2段269-51號1樓的「八曜和茶」。

財政部提醒民眾，若使用載具儲存雲端發票且未打印電子發票證明聯，則可通過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶，便可兌領所有獎項並免除印花稅。但若已打印或索取電子發票證明聯的中獎者，只能通過App兌領5、6獎與雲端發票專屬的500元和800元獎項。

▼ 200萬發票清冊。（圖／財政部）