行員監守自盜629.1萬　一銀3大聲明「已通報重大偶發事件」

▲一銀大湳分行。（圖／八德警分局提供）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部泛官股金融機構第一金（2891）旗下第一銀行大湳分行驚爆李姓員工監守自盜挪用庫存現金629.1萬元，一銀今（5）日發出3大聲明，強調已報警並通報重大偶發事件，由於有銀行業綜合保險，全案不會造成損失，但會深切檢討事件發生原因。

銀行業主管透露，第一銀行大湳分行4日進行專案查核，清點金庫內現金發現短少629.1萬元，一名在銀行工作超過20年、現年逾40歲的李姓出納主任坦承監守自盜，利用清點現鈔機會，每次拿走幾張千元大鈔，累計1年來一共盜取629.1萬元。

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據一銀聲明，這項弊案在昨（4）日發現，目前重大偶發通報對象以金管會為主。

以下是一銀聲明全文：

本行大湳分行清查發現庫存現金短缺之說明

一、本案係大湳分行主動清查，於10月4日發現該分行有行員利用職務之便挪用分行庫存現金629.1萬元，本行當日即向警方報案，並向主管機關通報重大偶發事件。

二、經查本案該行員並未挪用客戶資金，客戶權益不受影響，該行員亦深表悔意並表達償還意願，且本行已投保銀行業綜合保險，並不會造成損失，惟本行仍將向該行員究責，以維護權益。

三、本行將深切檢討事件發生原因，強化相關作業流程並加強教育訓練，儘速完成改善。