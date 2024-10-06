欠稅5萬照樣強制執行　寵物店老闆拆封條執法人員急喊「不行」

▲開車族加油示意照。（圖／記者胡至欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

民眾欠稅未繳金額不論高低，都有資產遭強制執行的風險。嘉義市政府財政稅務局近期分享一個案例，轄區內有一間寵物店老闆自105年起積欠使用牌照稅款5萬餘元，經移送嘉義行政分署執行，並經該分署啟動查封該店之商品強制執行程序，進行查封扣押，老闆因不明白封條的重要性，差點誤撕封條罪加一等。

嘉義市政府財政稅務局說明，撕毀執行封條屬於「妨礙公務」的行為，依刑法第139條規定可能面臨刑事責任，可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

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稅局指出，這起案例執行官當場告知老闆法條規定之嚴重性，老闆恍然大悟隨即赴嘉義行政分署繳清全部欠稅。

嘉義市政府財政稅務局提醒，民眾在使用牌照稅繳納期限屆滿30日(滯納期滿)後仍未繳納，一旦查獲使用公共道路，將按開徵當年度截至查獲日計徵稅額，每次處以0.3倍罰鍰，次年以後再次被查獲則按全年欠稅金額0.3倍計算罰鍰，各欠稅年度累計裁處金額以0.9倍為限。

舉例說明，王先生有1輛車，每年應納稅額7120元，該車113年使用牌照稅未繳納，在今（113）年滯納期滿後於9月30日使用公共道路被查獲，除了需繳納113年使用牌照稅外，還會被處罰113年1月1日至9月30日這段期間未徵起的應納稅額5330元0.3倍罰鍰1599元。如果一直沒繳，114年3月30日又被查獲，則依113年全年欠稅金額7120元處以0.3倍罰鍰，計2136元。

稅務人員建議，民眾應檢視是否有稅單忘了繳納，如有未繳納稅款，要儘速至該局補單繳納，以免被移送強制執行，財產恐遭查封拍賣。