一銀內鬼盜629.1萬　出事分行經理就任才滿1年

▲一銀大湳分行。（圖／八德警分局提供）

記者陳瑩欣／台北報導

一銀桃園大湳分行爆發45歲李姓女行員盜取金庫資金爭議，警方追查李女過去1年來從經手的百萬元綑鈔中偷走數張沒被發現，累計1年下來已盜走629.1萬元，而據金管會相關資訊顯示，一銀大湳分行黃姓經理正好從去年9月22日接任職務剛滿1年多。

「這個案子要究責，分行經理絕對跑不掉！」熟知金融業查弊流程主管透露，舞弊的李女在一銀年資已超過20年，擔任出納主任一職，公司在報警追回侵佔款外，過去1年短缺資金629.1萬元，相當於1個月短缺資金超過50萬元，一銀必須要重新回頭看分行經理過去如何落實每日清帳、盤點程序，同時追查內部經營管理責任。

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第一銀行則是發出聲明指出，此案為大湳分行主動清查，於10月4日發現該分行有行員利用職務之便挪用分行庫存現金629.1萬元，當天即向警方報案，並向主管機關通報重大偶發事件。

另外，第一銀行確認李姓行員並未挪用客戶資金，客戶權益不受影響，該行員亦深表悔意並表達償還意願，且本行已投保銀行業綜合保險，並不會造成損失，惟本行仍將向該行員究責，以維護權益。一銀將深切檢討事件發生原因，強化相關作業流程並加強教育訓練，儘速完成改善。

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