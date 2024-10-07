見證台灣金融市場繁榮！　「集保結算所」喜迎35週年千人齊聚同樂

▲「集保結算所」喜迎35週年到來，在華山文創園區舉辦「集保35 • ai幸福」嘉年華會，與全體同仁及家屬擁有一個溫馨的歡聚時光。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

「集保結算所」5日在華山文創園區舉辦「集保35 • ai幸福」嘉年華會，全公司員工及家屬共超過千人一同參與。集保同仁Mia說，「這一次公司的週年慶可以跟家庭日一起舉辦感覺非常好，同仁們可以一起帶小朋友過來，讓孩子更知道爸爸媽媽平常在公司做些什麼；有些同事則是帶長輩一起過來，讓家人可以對於我們公司有更多認同感。」

▲▼現場規劃了親子遊樂區、世界美食區及愛心公益區等。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

多年來「集保結算所」成為臺灣金融市場繁榮成長的見證者與推手，累積了深厚的金融專業與數位能力，致力打造出國際一流的金融大後台。集保結算所董事長林丙輝提到，「集保35年來歷經了各種轉型，每一次轉型都是往前邁進的契機。感謝我們主管機關的指導跟支持，當然更感謝我們歷屆的董事長、總經理，還有首長們的努力付出，更要感謝的是我們的同仁，不管是退休的同仁、現在在任的同仁努力的付出，才能讓我們不斷的與時俱進並突破自我，進而擴展多元化的業務。」

▲活動現場展示了「關鍵樞紐金融大後台」、「全方位基金服務生態系」、「金融科技創新應用」、「韌性智慧資訊堡壘」、「ESG助推永續轉型」及「AI智能轉型」等六大重要業務面向，展現集保多元發展的豐碩成果。

▲鼓勵同仁們可以一起捲起衣袖捐熱血做公益。

現場還規劃了親子遊樂區、世界美食區及愛心公益區等，並鼓勵大家一起捐熱血做公益；還有台灣戲曲學校、啦啦隊及孩子們的唱跳互動表演凝聚同仁們向心力。集保同仁謝小姐說，「這一次邀請到公益團體擺攤，這是我們集保ESG重要活動之一，見證了集保大家庭的成員把這個愛分享給社會每個角落；同時也結合集保35週年慶活動，擴大擺攤到華山文創園區，希望大家都能一起踴躍熱烈的參與。」

▲許多集保同仁帶著孩子們一同前來享受親子時光。

活動現場也展示了「關鍵樞紐金融大後台」、「全方位基金服務生態系」、「金融科技創新應用」、「韌性智慧資訊堡壘」、「ESG助推永續轉型」及「AI智能轉型」等六大重要業務面向，展現集保多元發展的豐碩成果，並期許集保的信念與企業文化持續精進，續寫臺灣金融市場新篇章。