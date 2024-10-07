日圓現鈔「0.2201」逾2個月最甜　10萬台幣多換2萬日圓

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日本新任首相石破茂表示「經濟尚未準備好進一步升息」持續刺激日圓走貶，台北時間今（7）日上午日圓兌美元一度貶值至149.1，台銀日圓現鈔賣出牌告價也再度回至「0.2201」的價位，刷新7月30日、逾2個月來最甜，若與9月中旬牌告價相較，10萬台幣可多換2萬日圓。

理專試算，9月16日台銀現鈔賣出收盤價0.2317為近半年來最高收盤，當時以10萬元台幣到台銀臨櫃換日圓，只能買到43萬1592日圓。

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不到一個月，今日情勢轉變，台銀日圓現鈔賣出價上午開出「0.2201」的價位，為2個半月以來最甜，10萬台幣可以換到45萬4338日圓，一來一回下等於多換2萬2746日圓，相當於多吃22碗要價1千日圓的拉麵，對於有意赴日賞楓旅遊的人來說，可以剛好滿足換匯需求。

不過日圓走弱也引發當地政府官員不安，《路透社》日本外匯事務最高官員三村淳指出，「我們將以緊迫感監控包括投機交易在內的貨幣市場走勢。」上午日圓兌美元一度貶值至149.1，為8月16日以來最低水準。

匯市交易員指出，日圓走弱，今日台幣兌美元匯率今天以32.04元開盤，貶7.7分，隨後貶勢擴大至逾2.2角，最低至32.19元。不過由於日圓兌美元的貶幅明顯大於台幣，因此台銀換匯賣出價相對偏甜。

「日圓這波升貶主要原因有二，一是是政治人物喊話；另外是美國降息幅度預料縮減，美元轉強，雙重效應下再看甜甜價。」匯銀主管指出，石破茂發言對日圓帶來短期壓力，中長期則要看美國降息幅度是否縮小，若美元持續走強，日圓還有進一步促貶的空間。