黃仁勳身價破3.53兆　超越英特爾市值

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Tom’s Hardware報導，NVIDIA執行長黃仁勳目前的淨資產為 1092 億美元（約合新台幣3.53兆元），這使他的身價領先於英特爾市值，英特爾在 8 月財務問題被公開後股價遭受重挫，目前估值為963.9億美元。

AI 熱潮和NVIDIA作為領先的 AI GPU 加速器製造商的表現極大地推動了其股票表現，使其成為去年 6 月全球市值最高的公司。儘管其股價此後出現回調，較歷史高點下跌約 10%，但仍位居五家最大公司中的第三位，僅次於蘋果、微軟、Alphabet ( Google ) 和亞馬遜等其他科技巨頭。

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NVIDIA股票表現的躍升也為黃仁勳創造了奇蹟，他直接持有超過 7500 萬股NVIDIA股票，另外還透過各種信託和合夥企業持有 7.86 億股。儘管他今年透過出售 600 萬股股票套現了超過 7 億美元，但這與他持有的 NVIDIA股份的估計總價值（超過 1000 億美元）相比只是九牛一毛。這種結合使得這位NVIDIA執行長在福布斯實時億萬富翁排行榜上躍居前列，位列第 11 位，距離突破前十名還差不到 200 億美元。

另一方面，英特爾今年的表現並不好，目前估值為963.9億美元。目前股價為每股 22.59 美元，不到 2023 年底創下的歷史高點（超過 50 美元）的一半。 8月初，當該公司的財務困境在科技和金融界引起轟動時，英特爾的價值暴跌。這項消息導致該公司市值幾乎在一夜之間蒸發了 390 億美元，有傳言稱該公司可能因此被踢出道瓊工業指數。

雖然看到黃仁勳可以收購英特爾，但這是一個極不可能的舉動，而且沒有人預計會提出要約。與陷入困境的晶片製造商達成這樣的交易還面臨多重巨大的監管和信任障礙。然而，如果黃仁勳對收購英特爾表現出興趣，就像他對Arm 所做的那樣，那麼這可能會成為一個重大事件。

