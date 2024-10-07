中信金前9月稅後純益586.49億　超車去年全年、刷歷年新高

▲中信金總部外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）今（7）日公告2024年9月份自結盈餘，9月份單月稅後盈餘為54.34億元，累計前九月合併稅後盈餘586.49億元，已超越去年全年獲利，並創下歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為2.95元，亦創歷史新高。同時，子公司中信銀及台灣人壽累計前9月稅後淨利各自繳出歷年同期最高及次高之優異成績。

中國信託金控表示，子公司中國信託銀行9月份存放款基盤維持穩健，財富管理業務動能強勁，惟受天數減少影響單月稅後獲利46.21億元。子公司台灣人壽9月份雖有股債資本利得挹注，惟美元貶值0.3元產生匯兌損失，單月稅後獲利5.74億元。

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中信銀行累計稅後獲利362.79億元，較去年同期成長14%，創下歷年同期新高。放款業務因掌握企業供應鏈融資需求及跨境業務商機，較去年同期成長9%。另財富管理因銷售保險、基金及結構債業績大幅增加，帶動相關手續費收入較去年同期成長41%。信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較去年度同期成長26%。

台灣人壽累計稅後獲利210.69億，較去年同期成長45%，除持續掌握市場波動，伺機實現股票資本利得外，透過動態調整避險比例及避險工具來管理相關避險成本，表現優於同業。保險業務方面，新契約保費較去年同期成長9%，持續累積保險本業穩定獲利來源。

中信金今日以每股34.9元作收，漲0.65元或1.9%，成交量41653張。