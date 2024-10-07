MIT閃耀尼羅河、達成逾千萬美元商機　開創東北非新契機

▲索馬利蘭洽談會羅震華大使(左後5)與貿觀部副部長(左後6)、索國駐台代表穆姆德(左後2)及團員合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌組「2024年非洲尼羅河流域貿易訪問團」，9月21日至10月5日赴埃及、盧安達、索馬利蘭及衣索比亞等4國拓銷，活動共吸引362位買主洽談，促成逾千萬美元商機。其中破冰首訪盧安達及索馬利蘭，市場潛力超乎預期，後續商機可期。

該團共計11家台灣企業參與，產業涵蓋汽機車零配件、醫材、電子零組件、家電、紡織助劑、儲存裝置、記憶卡和塑膠射出及塑料回收機械等，指標性業者包含供應電腦支架的上市櫃公司信錦企業以及協助我國業者出口轉融資的中國輸出入銀行。

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此次到訪北非巨人埃及、東非潛力新星盧安達及衣索比亞、我非洲友好國家索馬利蘭等尼羅河流域國家，一次網羅東北非市場商機，尤其汽配、醫療器材、資通訊及機械皆為我產業強項，吸引了上述目標國家之大型企業青睞。

包含埃及前5大汽配通路及進口商Ghabbour Auto parts等、前3大醫療器材通路商Soitmed等及最大電子電器集團ELARABY、盧安達最大汽配商Toyota Rwanda Ltd及最大食品包裝及機械公司Soft Packing Ltd、索馬利蘭前3大商業集團Telesom Group、Dahabshiil Bank、Kabsaan Group及最大醫院Edna Adal Hospital、衣索比亞最大汽配零件進口商Belayab Motors PLC、最大化學品進口商Alkane Chemicals及第三大電子產品進口商Merkato等逾30家重量級買主。

團長嘉贊有限公司周廖德總經理，同時也是台灣非洲經貿協會創會理事長表示，埃及商人喜歡備庫存，因此都大量進口以便及時供貨，儘管埃及鎊近來貶值幅度大，埃及汽配市場依舊充滿商機。

副團長東齊洪玉芬董事長表示，首次到訪索馬利蘭十分驚艷，有買主詢問吸管製造機械、彈簧墊(沙發和床)、塑料回收設備、也有2年前就在商談的膜拜草蓆墊，因疫情停擺，現又接上線，買主非常開心此次訪團到來讓彼此有機會更了解產品。

另首次參團的中國輸出入銀行，希望尋求更多非洲的商業銀行合作轉融資的服務，尤其是機械品項進口金額較大，如買主能夠藉由當地銀行貸款採購，進而提升成交機會，將有助於我業者開拓更多非洲市場。

目前輸銀於南非已有轉融資服務的合作夥伴，此次到訪4國已和埃及CIB、盧安達I&M、索馬利蘭Dahabshiil Bank、衣索比亞Commercial Bank of Ethiopia等大型商業銀行商談，有望建立未來合作機會。

北非最大經濟體埃及近年推動新首都計畫，在開羅外圍打造一座可容納600萬人口的新首都，最終投入總經費將超過450億美元，帶動內需。

盧安達近年因為政府高效和清廉治理，經商環境在全非洲名列前茅，而有「非洲新加坡」的美譽；索馬利蘭是我國在非洲的準友邦國家，擁有良港柏培拉港，極具戰略地位，杜拜環球港務集團承諾投資10億美元，將使該港口成為區域的航運樞紐衣索比亞則是在近年躍升為東非最大經濟體，根據IMF數據，衣國經濟成長率自2004年起均高達6%，成長強勁。

為持續開拓非洲市場商機，外貿協會將持續於本年11月4日辦理「非洲商機日」，邀請非洲地區買主來台採購；11月5日將辦理「台非企業領袖高峰會」，針對我業界拓展非洲地區人脈、物流和金流等第一手資訊，邀請非洲商工領袖和我國業界專家分享經驗。

另將於114年2月份辦理北部非洲市場貿易訪問團前往埃及開羅和亞歷山卓、突尼西亞以及阿爾及利亞；5月份辦理東非區域雙星貿易訪問團(肯亞及衣索比亞)；7月份辦理南部非洲市場貿易訪問團前往南非約翰尼斯堡和開普敦、莫三比克和波札那及；9月份辦理西非區域雙星貿易訪問團(奈及利亞及象牙海岸)。歡迎有興趣的業者跟著貿協一同前往非洲市場探索商機。