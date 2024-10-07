台股站上所有均線！投資專家：中長線主軸仍是「AI半導體供應鏈」

▲台股強彈399.85點，漲幅1.79%，指數收在22,702.56點，不但站上所有均線，成交值也達到新台幣3,769.13億元。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓龍頭大廠台積電（2330）7日股價再度站上千元大關，帶動台股強彈399.85點，漲幅1.79%，指數收在22,702.56點，不但站上所有均線，成交值也達到新台幣3,769.13億元，技術面轉強。投資專家認為，短線股價震盪，接下來可觀察科技大廠法說會如何展望後市，就中長線來看，半導體、設備、化學品及AI相關供應鏈仍是投資主軸。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，美國啟動降息循環，中國也祭出降準、降息，在全球主要經濟體貨幣政策鴿派刺激下，有助資金活絡，目前市場在等待晶圓龍頭大廠與光學大廠10月17日法說會，尤其在漲價議題的帶動下，有利於毛利與整體營收，預料將釋出正面訊息，利於挹注相關供應鏈表現，而光學大廠則將是手機產業風向球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外值得注意的是，廖炳焜表示，中經院公布9月台灣製造業採購經理人指數回落至緊縮區間49.2，中斷連4個月擴張，主要受到主要貿易夥伴美、中、歐的製造業PMI持續呈現緊縮、AI高基期效應下短期拉貨力道趨緩，以及市場保守看待iPhone 16全球銷售，但隨著中國政府宣布多項政策利多且政策寬鬆幅度超出預期，未來應有機會刺激終端需求，宜密切觀察廠商之後的訂單表現。

廖炳焜認為，眼見中國股市資金效應仍能維持，有利於短線中概股表現，而中長線仍以半導體供應鏈、設備、化學品、AI相關供應鏈為投資主軸；另外進入年底消費旺季，相關具成長性的必需性消費品等也可留意。