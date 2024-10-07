新新併拼本周五向金管會遞件　「台新新光金控」不會二度更名

▲新光金集團外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）與台新金（2887）合意併購股東臨時會即將於後天（10月9日）召開，兩家公司總經理今（7）日聯合披露後續進度，預計將在股東臨時會後、本周五（10月11日）正式向金管會遞件。至於整併後新公司名稱，林維俊表示「就是台新新光金控，不會二度更名」。

不過，林維俊表示，台新人壽、新光人壽則預計後年才會合併，屆時保留品牌營運已有62年的「新光人壽」名稱，新光金總經理陳恩光指出，新光人壽未來整併後仍具實質主導權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳恩光對此次新光金股東會出席率表示，希望「出席率越高越好」。林維俊表示，與外資法人溝通非常順利，「外資支持度，讓我受寵若驚」，過去股東會外資出席率約100％，投票率約7成，預估這次投票率會超過70％，電子投票也已結束。他也呼籲，還未投票的投資人，可以藉由當天出席來支持。

至於市場聚焦新壽增資強化體質的議題，林維俊表示，估計2024年11月，主管機關的第四波在地化和寬容措施出爐之後，來設算資金缺口，並決定如何為新壽增資。

另外，新光金大股東林伯翰爆出關鍵錄音，指台新金董事長吳東亮違反金金分離，林維俊表示，從法律層面而言，當事人已經對林伯翰先生提起加重誹謗的告訴，所以這個案子就已經進入偵查，不做任何的評論。



不過若就主管機關行政監理層面來看，林維俊表示，金管會銀行局的長官已經對這個案子做出很明確的說明，表示沒有違反金金分離，並且也經過媒體廣泛的報導。在沒有任何違法問題的一個會議中，截取其中的一小段錄音來操弄播放，並不會改變這個事件本身沒有任何違法的本質。林伯翰先生的行為只是在破壞金融市場秩序，非常不可取。



林維俊指出，就個人層面來看，金融機構因為管理大眾的資金，所以社會大眾及主管機關對於金融機構的負責人及經營者會有更高的道德水準的要求。根據媒體報導，林伯翰先生自己牽扯到數件利用台灣新光集團的名義進行投資招攬的紛爭案件，有些案件也被判敗訴。

另一方面，全世界橫跨美國、歐洲、日本、亞太區等數十家國際級投資機構，已經對新新併這個案子表達強烈的支持。所以，大家應該相信數十家國際級投資機構的判斷，還是一個有投資招攬糾紛的個人？這個答案應該非常清楚。