沒有00887！「中國風」ETF飆漲被盯上　4檔入列注意股

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所今（7）日公告注意股名單，其中4檔具備中國題材的ETF因近6個營業日漲幅在32.36%至55.45%之間，並列20檔注意股，不過遭列注意股的標的中沒有今日漲幅高達116.32%、溢價幅度超過222.24%的永豐中國科技50大（00887）。

證交所公告顯示，復華滬深（006207）、富邦深100（00639）、群益深証中小（00643）與富邦中証500（00783）近6個營業日累計收盤漲幅依序達32.36%、55.45%、39.59%與42.51%，因此列為注意股，呼籲投資人注意風險。

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另外，主機板廠映泰（2399）至上周五為止近6個營業日當沖比高達61.82%，且10月4日當沖交易量占總成交量比重高達67.14%、同類股的承啟（2425）最近六個營業日之累積週轉率為62.26%。且10月07日之週轉率為26.71%，兩檔雙雙列為注意股。

其餘14檔遭列為注意股的標的包括：一詮（2486）、淘帝-KY（2929）、晟銘電（3013）、星通（3025）、正達（3149）、大洋-KY（5907）、光聖（6442）、富世達（6805）、百和興業-KY（8404）、福貞-KY（8411）、美德醫療-DR（9103）、泰金寶-DR（9105）、明輝-DR（911608）與同方友友-DR（911868）。