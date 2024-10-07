威力彩20連槓！下期獎金上看4.2億元

中國題材超猛！00887單日瘋漲116%破紀錄 投信示警「溢價222%」

受到中國股市瘋漲影響，台灣投資人搶進與中國連結度高的海外ETF，永豐中國科技50大（00887）今（7）日單一交易日大漲116.32%，刷新海外ETF單日漲幅紀錄，收歷史最高價38.83元，成交量8.57萬張。惟發行公司永豐投信盤後公告，00887溢價幅度高達222.24%，呼籲投資人注意風險。

國發基金頻踩雷 劉鏡清：評估撤出如興、Gogoro待觀察

國發基金投資頻頻踩雷，除了先前的牛仔褲廠如興（4414）之外，Gogoro近期也爭議不斷、股價大暴跌，對此，國發會主委劉鏡清表示，國發基金都有在討論投後管理，已在評估是否撤出如興，Gogoro雖然沒有董事席次，但也會與接班團隊討論未來發展。

日圓現鈔「0.2201」逾2個月最甜 10萬台幣多換2萬日圓

日本新任首相石破茂表示「經濟尚未準備好進一步升息」持續刺激日圓走貶，台北時間今（7）日上午日圓兌美元一度貶值至149.1，台銀日圓現鈔賣出牌告價也再度回至「0.2201」的價位，刷新7月30日、逾2個月來最甜，若與9月中旬牌告價相較，10萬台幣可多換2萬日圓。

碳費拍板 經濟部、工總：「價格偏高」不利產業低碳轉型

環境部今（7）日正式拍板碳費費率，一般費率起徵價每公噸300元，優惠費率A、B兩種方案分別為50元和100元，預計今年10月底前預告碳費費率、明年1／1生效後先試申報，2026年正式收費；對此，經濟部及工總都認為，優惠費率B每公噸100元價格偏高，衝擊部分企業財務，也不利於產業低碳轉型。

國發會人口推估報告3度延後 劉鏡清：10／17公布

國發會每2年公布1次人口推估報告，過去都是8月公布，但今年的發布日期卻一延再延，外界都很關注到底何時發布，對此，國發會主委劉鏡清今（7）日表示，預計將會在10／17委員會討論後公布，不會再延後。

三星不妙！代工難超車台積電 麥格里喊「恐丟DRAM全球王座」

韓廠三星業務面臨「腹背受敵」窘境，記憶體事業群遭遇產能過剩與市場競爭壓力，外資麥格理最新報告直接預言「恐失去DRAM全球王座」；而非記憶體業務則在台積電競爭下第3季虧損，集團營運成績持續承壓。

新青安傳搭房貸壽險就核貸 財部：不當勸誘！會督促行庫守規定

外傳有公股行庫要求民眾購買房貸壽險作為申請新青安放行的條件，財政部官員今（7）日表示，相關規定早已明文限制，金管會於民國101年針對銀行辦理房貸業務時，不得以購買房貸壽險商品作為貸款的搭售條件、或在貸款過程中不當勸誘，財政部循此規定， 會持續督促8大行庫遵守相關規範。

板卡廠搭特快車！2檔爆量飆漲停 映泰連亮2根「三大題材發功」

板卡廠搭電競特快車，映泰（2399）繼9月4日飆出漲停後，7日跳空開高，攻上漲停價38.7元，拉出第二根漲停，委買張數逾5萬張；承啟（2425）也延續漲勢，早盤攻上漲停價51.2元，委買張數也有1.4萬張。

iPhone 17利多不漲 聯詠反跌3%

根據外媒MacRumors報導，IC設計大廠聯詠（3034）宣布計劃最早於 2025 年第二季度開始大規模生產採用 TDDI（觸控和顯示驅動器整合）技術的 OLED 顯示器，蘋果也有望成為首批客戶，不過儘管釋出利多，聯詠今日早盤仍跌近3％，股價最低來到509元，下跌15元。

小資族勇敢衝！台股高息ETF最愛00919 超車台積電、鴻海

台股上周五（4日）開高走低，終場收在22302.71點，觀察零股交易狀況，在2109檔上市櫃個股與ETF中，小資族捨棄台積電（2330）、鴻海（2317），偏愛擁有穩定高息配息政策的群益台灣精選高息ETF（00919），零股日交易量397.3萬股勝過台積電、鴻海，成為台股小資存股族最受歡迎的個股，同時也是近1月的零股交易人氣王。