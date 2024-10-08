永豐投信出手控管！00887今限制初級市場申購　股價狂跌近4成

▲陸股。（示意圖／CFP）

記者陳瑩欣／台北報導

受中國刺激經濟題材加持，永豐中國科技50（00887）昨（7）日飆漲逾116%刷新海外ETF單日飆漲紀錄，引發市場熱議，發行公司永豐投信今（8）日起鐵腕祭出實施初級市場申購控管，00887今開盤重挫15.2元至23.63元，跌幅逾39.14%，逼近4成，相當於昨日高價搶入的投資人今日早盤最重賠逾1.52萬元。

永豐投信指出，00887今起實施初級市場申購控管，投資人如無法進行本基金初級市場申購者，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進本基金。大陸地區證券市場波動度與風險程度可能較高，且市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

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至於00887的可配售總額度，永豐投信指出，公司依專業判斷，視市場狀況評估調整每日申購基數數量，或擇時停止配售作業，受託申購與流動量提供者每日可申購額度，都是可配售總數的50%。



00887昨日漲幅116%，收歷史最高價38.83元，永豐投信昨日公告溢價幅度超過222.24%，並向投資人提出風險示警。

交易員表示，00887是海外ETF沒有漲跌幅限制，今日開盤急跌逾39%，盤中亦有看到單筆敲進「708張」、「829張」的大單，不過開盤20分鐘內又遇到見獵心喜的買盤湧入承接，股價迅速拉回，跌幅一度收斂至17%左右，開盤半小時成交量已破2.7萬張。

永豐投信公告指出，00887因大陸地區推行振興經濟政策激勵股市與房市，使市場交易活絡，請投資人密切注意次級市場可能因買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，且須審慎評估大陸地區推行新政策之相關新聞熱度消減後，可能發生溢價急速收斂的情形而蒙受損失。

對00887有買進計畫的投資人，永豐投信提醒須留意買貴風險；至於目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；有意套利交易投資人，也須留意溢價波動的風險。