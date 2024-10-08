不怕翻船！　每月1萬投入5年存逾一桶金

▲中東紅海危機、地緣政治風險，將持續刺激航運業供不應求。（圖／翻攝自Port of Los Angeles臉書）

圖文／鏡週刊

國際碼頭工人協會10/3達成協議，暫停為期3天的罷工，航運股運價上漲題材落空，貨櫃三雄拉回修正，成為上週外資調節重點；市場疑慮再起，擔心第3季雖是航運產業旺季，但報價卻未必走揚，從供需角度來看，是否已呈現疲弱格局？投資人此時該如何因應，才有獲利機會？

航運股因具有景氣循環明顯、復甦階段漲勢凌厲特性，吸引不少投資人前進；但畢竟仍屬單一產業，且受到全球經濟與貿易成長、地緣政治變數，儘管波動大、投資機會豐富，積極型投資人想進行價差交易，要獲利也不容易。但若能以布局指數方式取代個股，拉長時間來看，獲利把握度就能明顯提升。

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以NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數為例，據統計，投資人分別持有3個月、6個月及1年，平均來看都是正報酬，漲幅可達7.27%、15.72%與37.73%；若在該指數創高時進場，持有3個月、6個月及1年，平均漲幅則為10.22%、21.85%與31.54%，顯示短中長期爆發力強勁。

「就過去統計結果來看，當全球航運股發動起漲時，動能多能延續3至6個月，期間包括下半年航運產業旺季挹注，因此創高買進後爆發力也強。」野村投信投資策略部副總經理但漢遠指出，只要全球經濟與貿易活動穩健向上，全球航運股長期表現便可期，像近期航運股明顯拉回，長線投資人反而可趁機進場。

以國內首檔掛牌的航運ETF、00960（野村全球航運龍頭）為例，其追蹤指數為NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數，納入全球三大航運龍頭企業；投資人若以每月1萬定期定額投入，回測顯示，投入2年以上報酬率可超過4成，投入5年報酬率達126%，累積金額超過135萬元。

但漢遠表示，接下來全球航運股表現仍值得期待；除了第4季原本就是貨櫃、散裝及油輪傳統營運旺季外，目前還有消息面助攻，包括中東地區紅海危機、俄烏戰爭持續等，都可能進一步造成航運「供不應求」情況。

若想參與全球航運行情、但又擔心單押個股風險，投資全球航運龍頭ETF，可放眼全球三大航運類別，一次投資包括貨櫃、油輪及散裝龍頭企業，對航運股投資有興趣的人來說，是個值得納入長期布局的選擇。

定期定額投入航運ETF 5年存到一桶

（資料來源：Bloomberg、ICE Data，截至2024/8/31）



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