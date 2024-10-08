競國將解僱330名員工「僅留80人」　列冊通報台灣廠停產後續

▲競國決議調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

PCB廠競國（6108）8日決議通過調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜。競國財務長蔡政宏表示，台灣廠部分人員配合需求留任，其餘人員則預計於10月9日起陸續終止勞動契約；據了解，台灣廠可能將砍330名員工，僅留下80人。

蔡政宏表示，競國台灣廠自疫情結束後，因消費性電子產業不景氣，加上原物料成本上漲，致使台灣廠的本業自2022年度起已連續虧損3年，考量未來巿場情況及維護股東權益，競國擬自今年12月25日起，停止台灣廠生產計劃，未來將訂單轉移至子公司競陸電子（昆山）有限公司生產。

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至於台灣廠人事方面，蔡政宏說，部分人員配合需求留任，其餘人員依據《勞動基準法》及相關法令規定，辦理員工終止勞動契約，並依《就業服務法》列冊通報主管機關，辦理大量解僱員工，預計將於10月9日資遣通報，12月下旬為資遣生效日。

競國在記者會現場未明確指出將資遣多少名員工，不過據了解，競國中國廠員工人數有1,807人，台灣廠目前410人；由於台灣廠最終僅會留80人，因此初估約有330人將面臨資遣，詳細人員規劃需待競國通報主管機關。蔡政宏僅表示，將評估多餘人力去留，並依遵循法規處理。

蔡政宏進一步解釋，台灣廠仍有公司功能及研發能力，並且仍可持續接單，只是沒有生產而已，接完單之後仍會轉移到中國大陸廠繼續生產；也就是說，競國是把台灣廠的營收轉到中國大陸廠執行，因此合併營收仍保有約7至8成。