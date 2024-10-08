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台驊9月營收年增85%　Q4海運靠減班穩運價.....但空運迎來旺季

▲台驊投控董事長顏益財擬邀集相關產業成立物流產業基金。（圖／記者張佩芬攝）

▲台驊今年前九個月營收年增80%。圖為台驊董事長顏益財。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)9月合併營收達新台幣23.41億元，年增84.97%，累計1-9月營收達新台幣191.18億元，年增80.17%。第四季海運部分船公司透過靠減班穩運價、空運則迎來傳統旺季。

海運事業部9月營運主要受到運價持續下跌及考量保護關稅實施與美東罷工影響提前出貨導致黃金週前貨量不如預期，9月營收為新台幣14.03億元，年增92.46%；累計自結1-9月營收達新台幣112.20億元，去年同期成長109.81%。

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9月份空運主要預期美東碼頭罷工影響，部份貨物自海運改採空運運輸，配合電商業務持續穩定出貨，帶領空運今年承攬運量穩健保持在高檔水位，同時，歐美即將迎來購物旺季，消費性電子及電商貨品出貨率將再提升並推升亞洲-美國空運運價維持高檔。

集團空運事業部9月承攬貨量達5,527.31噸，較8月再增長6.63%，帶動營收達新台幣5.14億元，累計自結1-9月營收為新台幣41.78億元，去年同期成長78.30%。

鐵路事業部9月份營收為新台幣1.76億元，年增220.33%，中歐鐵路出口業務持穩，並新增自攬貨進口業務，自結累計前三季營收達13.58億元，年增72.09%。內貿物流事業部9月份營收為新台幣2.47億元，主要受到國際大廠進口鋰礦砂業務需求放緩，使得海江及江船內貿物流收入受到影響，而中國倉儲收入則受惠週轉率提升，營運穩健增長，整體中國產業物流發展趨勢正面看待，其中汽車及零件製造、電氣機械製造、醫藥製造等物流需求增加。累計1-9月營收為23.62億元，維持年增2位數增長。

展望第四季，美國通膨放緩，聯準會在9月份進行降息2碼，預估中性利率在2.9%，顯示未來利率政策仍有下調空間，有助於消費者可支配所得提升及廠商投資意願增加。

同時，美東港口罷工暫時落幕，ILA與USMX取得臨時協議，暫時緩解供應鏈危機，海運市場進入產業淡季，中國黃金週後聯盟航商進行市場運力調整，主要的東西向往返航線(包含跨太平洋、跨大西洋以及亞洲-北歐和地中海)，第40週(9月30日至10月6日)至第44週(10月28日至11月3日)期間已宣布取消100個航班，取消率為14%。其中63%的空白航班將發生在跨太平洋東行航線，23%發生在亞洲-北歐和地中海航線，14%發生在跨大西洋西行航線，大量空白航班的執行盡可能維持運價於損益兩平之上，為中國農曆年前的拉貨進行準備。

反之，空運市場則迎來年末購物旺季需求，包括感恩節、聖誕節等，電商及消費性電子物流需求大增；整體第四季航運市場仍存在相當多的變數，台驊控股集團積極運用多式聯運經營優勢，透過佈局全球營運據點，持續提供多元且完善的物流服務滿足客戶需求，同時也靈活運用資金配置，在資本市場取得投資收益、股利收益及利息收益，挹注全年營運表現。

關鍵字： 台驊9月營收年增85%Q4空運迎來旺季

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