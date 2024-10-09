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獨家／台船防蝕董總換人　新任董事長蔡坤宗傳出將接台船總經理

▲台船副總經理蔡坤宗(右)鮮少露面，圖為他與海巡署艦隊分署副分署長吳金河一起住持開工典禮照片。(圖 /台船提供)

▲台船副總經理蔡坤宗(右)鮮少露面，圖為他與海巡署艦隊分署副分署長吳金河一起主持開工典禮照片。(圖 /台船提供)

記者張佩芬／台北報導　

經濟部已經核准台船防蝕防蝕科技公司董事長魏正賜與總經理陳秋妏的請辭案，由台船兼台蝕副總經蔡坤宗兼任台蝕公司董事並任董事長、台蝕公司經理陳俊彰升任總經理並兼任董事，台船董事長黃正弘也兼任台蝕董事，相關人事今日台船董事會通過生效。據透露，蔡坤宗內定為新任台船總經理，現任總經理魏正賜將於11月8日滿68歲退休。

陳秋妏在今年6月遭海軍前顧問郭璽點名是鄭文隆的「小三」，指鄭文隆一路將她從台船基隆廠的小包商，拉拔到台船子公司台蝕總經理，更是台船營造興業董事長、藍傑人力仲介的董事長，由陳秋妏掌管台船大、小採購及人事權，不僅放任、甚至主導，難怪台船連年鉅額虧損。

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對此台船高階指出，台蝕等都是很小的公司，怎麼可能管到台船來，而台蝕在陳秋妏擔任總經理後連年獲利，也與台船虧損無關。郭璽曾為潛艦介紹原型艦設計和建造相關事務，多次公開謾罵台船，台船曾公開表示將提告，還公開宣布後續潛艦建造將杜絕軍火商與掮客。

陳秋妏表示，有多位友人邀請她擔任新工作，但她覺得自己需要好好休息一段時間，也不考慮回自己創辦的凱傑工程行與凱傑船舶公司，這兩家公司早已交給兒子經營，自己將專心打官司，告郭璽毀謗，而且信心滿滿的表示她一定會贏。

台蝕新任董事長蔡坤宗擔任過台船設計處處長、業務處處長，目前擔任台船副總經理、潛艦專案執行長，台船資訊安全長，1965年12月生。

關鍵字： 台船防蝕董總換人蔡坤宗台船總經理

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