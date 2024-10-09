陽明第三季EPS上看5元　陽明9月營收年增77%但月減16%

▲陽明海運第三季營收季增37.52%，法人估單季EPS上看5元。（圖／陽明海運提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今（9）日公布9月營收216.20億元，年增77.10%，月減16.07%，累計前三季營收1692.29億元，年增56.84%。陽明今年營收高峰在8月，達257.60億元，第三季營收共728.69億元，季增37.52%，法人估單季EPS上看5元。陽明第二季EPS3.97元，上半年EPS6.66元。

由於第四季市場進入淡季，美國東岸罷工也很快結束，市場運價跌勢難免，但全年仍將享有相當高的獲利，賺超過股本已經相當確定。

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陽明海運說明，9月營收下降主要受運價修正影響，使營收較上月減少。據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.4%，需求成長為3.0%；2025年供給成長為5.8%，需求成長為2.5%。

9月全球主要經濟體製造業需求仍顯疲弱，加上中國黃金週影響，整體市場承載下行壓力。隨著中國推出新的財政刺激措施、世界主要國家貨幣政策趨於寬鬆和通膨壓力的緩解，近期經濟合作暨發展組織(OECD)發布最新世界經濟展望報告微幅上調今年全球GDP成長將至3.2%，全球經濟可望穩定復甦，但地緣政治緊張、貿易壁壘等因素對整體經貿發展之不利影響仍需持續關注。

根據Alphaliner統計，雖自2024年1月起新船交付逾230萬TEUS，但貨櫃船舶閒置率仍處於低點，截至今年9月23日，全球僅0.6%(約19.6萬TEUS)貨櫃船屬於純閒置狀態，顯示貨櫃船已充分利用，同時過去9個月平均僅0.7%貨櫃船處於純閒置狀態，低於疫情時期同期水準（2021年：0.9%；2022年：0.8%）。