統一Dream Plaza 2025年開幕　博客來實體店「局部24小時營業」

▲統一集團董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台南報導

統一（1216）企業集團第二間新世代複合商場「ZEELAND-MARK」今（9）日盛大開幕，統一集團董事長羅智先、統一集團美麗事業董事長高秀玲連袂出席，市場也很關心信義區Dream Plaza的新進度，高秀玲透露，目前都按照計畫進行中，2025年開出規劃不變，首間博客來實體書店則會有部分區域24小時營業。

高秀玲表示，Dream Plaza按照預定計畫進行，各廠商也持續進駐當中，每個樓層都有不同的風貌，有的是第一次出現，但都是在原本規劃裡面。

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Dream Plaza也規劃會有首間博客來實體書店，高秀玲指出，在博客來裡面會有統一的「玲廊滿藝」畫廊，希望提供大家很寧靜、舒服的空間，該有的基本功能都會盡量思考規劃在裡面，「期待不是一個場所，而是消費者心靈的出口，那是一個可以分享的地方，是團隊一直在努力的方向。」

高秀玲也透露，博客來實體書店會有局部是24小時營業，會有「讓你不想回家」這樣的角落，希望帶給消費者舒適的場域。

高秀玲提到，Dream Plaza按照原本規劃，2025年會開幕，「當然時間希望越早越好」，但從公共安全的角度來講，統一是沒有任何妥協，不會為了要趕著開幕就偷工減料，且還多花3個月整理，希望讓整個環境更好，提供非常安全舒服的場域。

高秀玲也說，Dream Plaza雖然跟統一時代的地點很接近，但會是2個不同的經營型態，Dream Plaza白天有自己的風格，希望晚上也會有更迷人的地方，地理位置優越交通便利，系望成為大家下班之後喜歡去的地方。

至於Dream Plaza的業績目標，高秀玲認為，現在預估業績團隊會非常有壓力，但目前在規劃裡面每件事都準確做到，且是自己的土地沒有租期壓力，將來希望是非常長遠的經營，在基礎改善所投入的超出想像1倍。