電競特快車被盯上！映泰、承啟當沖破6成門檻　沖上15檔注意股

▲證交所公布注意股，其中，有2家板卡廠因搭上電競特快車成為投資矚目焦點。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

證交所9日公布15檔注意股，其中，有2家板卡廠因搭上電競特快車成為當沖交易矚目焦點，映泰（2399）、承啟（2425）皆因10月8日最近6個營業日的當日沖銷成交量占總成交量比率超過6成、以及當日沖銷成交量占該日總成交量比率達到6成門檻，因此被列入注意有價證券資訊名單。

映泰受惠於遊戲大作《黑神話：悟空》大賣，還因輝達（NVIDIA）RTX 50系列全新顯卡即將於明年初亮相，加上子公司切入矽光子概念題材獲超微（AMD）青睞，使得股價波動明顯，一度連續拉上漲停板，如今又稍作回檔，10月9日下跌2.29%，收盤價46.9元。

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映泰主要產品包括電腦主機板、顯示卡、固態硬碟、動態隨機存取記憶體（DRAM）等硬體，近期也切入智慧運算應用與充電樁控制板等綠能解決方案。就映泰營收占比來看，板卡營收占比8成，並以主機板為主。

此外，映泰透過投資「兩隻小金雞」切入矽光子領域，目前持股元澄半導體11.33%、先發電光9.95%，由於這兩家公司受AMD青睞，三方攜手合作打造未來伺服器關鍵技術的矽光子生態系，讓大股東映泰也躋身火熱的矽光子概念股。

事實上，矽光子技術能否為映泰帶來獲利，仍需要時間觀察。就目前來說，雖然映泰尚未釋出矽光子領域的相關戰略，但隨著AI和高效能運算（HPC）需求增加，市場仍高度關注映泰布局及未來發展。

另一方面，事業主力為顯示卡的承啟，也受惠於遊戲熱潮、電競市場活絡需求的支撐力道，目前更正積極布局AI相關業務，尚有輝達AI伺服器產品出貨帶動，年底將進入輝達下世代改款新品周期，受投資人關注。

儘管《黑神話：悟空》一上市轟動全球，3天締造多項狂績，並達到千萬套銷售量，但遊戲熱度及遊玩時數能否續熱，推升相關概念股力道，仍要持續觀察。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：潤隆（1808）、晟銘電（3013）、正達（3149）、玉晶光（3406）、嘉澤（3533）、聯穎（3550）、辛耘（3583）、眾達-KY（4977）、迅得（6438）、富世達（6805）、昇陽半導體（8028）、百和興業-KY（8404）、泰銘（9927）等。