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散熱雙雄暴衝還能買？達人看「含金量」　1招算出進場價

投資達人股市隱者鎖定趨勢龍頭好股，參考本益比位階伺機進場。

▲投資達人股市隱者鎖定趨勢龍頭好股，參考本益比位階伺機進場。

圖文／鏡週刊

投資達人股市隱者謝天健，鎖定趨勢龍頭好股，參考本益比位階伺機進場；對他來說，位階代表勝率，因此精挑好股、擇時進場就成了他的贏勢關鍵。

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投資達人股市隱者謝天健擅長找出大趨勢產業裡的贏勢股，接著趁勢找機會出手，「隱者會每天復盤，花很多時間和精力在研究基本面。」團隊夥伴Steven說，前置期長不僅能做足功課，未來也不需要頻繁進出股市，只要耐心跟著看好趨勢一起成長，等到股價爆發的時候收割。

一般來說，股市隱者只要進場，至少都會抱股3年，走完整個趨勢大波段，因此選股和進場時機就非常重要，他說，心中的贏勢股要具備強大的護城河，像是市占率、技術門檻高等都算，他舉矽智財（IP）指標股力旺為例，「這類公司專注在晶片設計和晶片智慧財產權，能提供各種廣泛IP給下游廠商，就是築起了一道護城河。」

接著，他會拆解公司「含金量」，意指營收比重和產品比重受惠趨勢的占比，占比低表示不容易跟著趨勢成長，由於含金量低，即使趨勢產業大爆發，股價上漲幅度也難以期待，「我喜歡的是，公司受惠趨勢的直接收益要占營收的30至50%。」像他看好散熱雙雄，但雙鴻散熱比重比奇鋐來得多，所以持股以雙鴻為主

事實上，進場時機更是資金能否有效運用的關鍵，股市隱者說明，產業的生命週期是導入、成長、成熟到衰退。「股價暴漲常發生在導入期，報酬高但風險大，成長期則是商業模式確立後滲透率開始爆發的過程，趨勢成形明確、產業競爭態勢越清楚，我會選擇在成長期進場，掌握高勝率。」他給出兩個判斷方式：產業龍頭公司的年營收成長高於20%、或轉虧為盈，都是進入成長期的訊號。

此外，他會用本益比位階精準校對進場價位，原因是本益比評估法難以評價不同公司在產業裡的地位和價值，「本益比位階是把現在的本益比和過去5年平均本益比相比較，就能看出是高於或低於均值；觀察過去5年的本益比常態分布，正負一個標準差的機率是68%，代表最接近均值表現。」

而標準差正1.5至負1.5倍之間是他認為合理的進場價。他舉例，2021年6月，雙鴻的股價本益比位階偏低、約在標準差負0.6倍，2024年5月位階昂貴、最高來到標準差2倍以上，至於近期則約1.33倍，「雖然不算便宜，但搭配公司財報持續看好，現在進場還算合理。」

至於何時出場，股市隱者表示，當基本面轉壞、本益比位階超過2倍、股價離目標價不到10%等情況就會思考出脫。另外，當短天期均線（週K）往下跌破長天期（月K）均線，也是出場訊號之一。


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關鍵字： 投資達人股市隱者謝天健奇鋐雙鴻散熱

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