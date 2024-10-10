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我優質產品進軍印尼菲緬　促成商機逾1700萬美元

▲雅加達洽談會開幕貴賓合影，前排左8駐印尼代表處經濟組組長路豐璟，前排左9雅加達台貿中心主任蕭鳳岐。（圖／貿協提供）

▲雅加達洽談會開幕貴賓合影，前排左8起駐印尼代表處經濟組組長路豐璟、雅加達台貿中心主任蕭鳳岐。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助台灣企業持續強化與東協市場產業連結及市場開發，經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌組「2024年印尼菲緬市場開發團」，於9月30日至10月9日帶領17家優質台灣企業前往印尼雅加達、菲律賓馬尼拉及緬甸仰光3個城市拓銷。三站共吸引238家買主與本團企業進行429場次貿易洽談，促成商機逾1700萬美元。

貿協指出，在全球供應鏈重組和貿易板塊調整下，東協國家的經濟和貿易地位顯著提升，成為全球經濟的新焦點。本團團員產業涵蓋電子資通訊、醫療器材、汽車零配件、塑橡膠製品、儲能電池充電樁及家用美妝消費品等。

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其中沛倫設計公司生產的家用及汽車用滅火器，因其產品輕巧且方便攜帶，詢問度非常高，在印尼受到當地最大伊斯蘭組織穆罕默迪亞(Muhammadiyah)高度興趣，提出與該公司在印尼合資建廠的提議。另外在緬甸，沛倫公司亦與3家有意參與政府採購標案商Gewarzoe Co. Ltd.、Myanmar Fire Protection及M-Vester進行產品詢報價，未來商機龐大。

艾吉斯公司主要產品為視聽產品解決方案，除獲得印尼商對其全方位解決方案及網路音視訊傳輸系統 (AV over IP) 青睞，另有菲國同業代理商及醫療產品供應商對其全方位解決方案有興趣並進行深入洽談，未來商機可期。協助工廠升級工業4.0的岳林工業公司，其RFID(無線射頻識別系統)，受到印尼系統商肯定，將與該公司洽商合作，協助印尼郵局使用電子標籤管理包裹；此外，印尼石油業、麵粉業等買主也將評估引進該公司RFID的可行性。

光寶新加坡公司之充電樁、充電軟體及LED路燈，受到緬甸大型企業Eden Group、Aung Gabar及BYD EV Power Co., Ltd.肯定並詢價，後續將進一步洽談細節；美之本公司之茶樹系列保養品也受緬甸大型商場經營商Junction City等的歡迎，該公司除提供樣品及報價，也將與相關買主保持聯繫，以便把握後續商機。

根據IMF的預測，2024年印尼國內生產總值（GDP）成長率預計為5.0%，而在2025年有望達到5.1%，GDP規模預計將達1.3兆美元，使印尼繼續鞏固東南亞最大經濟體之一的地位。

另一方面，2024年菲律賓的GDP成長率預測為6.0%，到2025年將上升至6.2%。菲律賓經濟的快速增長主要受惠於消費市場擴大、海外勞工匯入款增長以及政府持續改善基礎建設和投資環境。緬甸2024年IMF預測GDP成長率為1.5%，2025年的增長率可能略有回升，達到2.0%。

緬甸對能源、民生用品等的需求依然持續增漲。我商可把握此潛在商機，尤其是供應鏈重組及產業升級方面，積極拓展東協市場。

關鍵字： 我優質產品印尼菲緬商機逾1700萬美元

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