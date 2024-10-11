債券ETF跌債主心慌慌　謝金河：貨幣市場有了新註解

▲美國降息，美債卻逆勢跌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國啟動降息，本預期債券將迎來一個好年，惟美債ETF自降息以來一路狂跌，不少人對此感到不解，財信傳媒董事長謝金河今（11）日在臉書上發文表示，在大家預期美元走低下，美元悄悄又升高，這是一個很微妙的變化，Fed（聯準會）動向，牽動日本，中國金融市場的走向，貨幣市場有了新註解。

過去一年市場等待Fed降息，債券ETF湧入大量投資人，受益人數持續創高，根據集保所公布的最新ETF受益人數統計數據顯示，截至10月4日止，整體債券ETF受益人數突破196萬人，今年以來共增加84.4萬人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以受益人數最多元大美債20年（00679B）股價表現，今（11）日早盤最低來到30.8元，創下二個半月低點，從Fed宣布降息至今股價已下跌逾5%。

以下是謝金河臉書發文：

貨幣市場新註解

今天美國公布九月CPI是2.4%，稍高於市場預期，其實今年的Cpi從3.5%往下降，一直在市場預料之中，不過，到2.5%左右，要繼續往下的空間不大，這也影響FED未來降息的空間，進一步也將牽動美國，日本，中國金融市場的走向。

最近有幾個大的變化，一個是日本銀行調升利率0.25%，這個動作造成日圓大升至139.58，日股大跌4451，把日本升息的步伐嚇了一跳，原來鷹派的首相石破茂也改口。

二是美國9月18日宣布降息兩碼，中國人行立刻在9月24日宣布石破天驚的救市行動，這可以看出美中利差擴大，中國承受的壓力最大。如果美國降息幅度拉大，中國承受的壓力會大大減輕。

三，美國公布九月CPI及核心CPI之後，市場預期Fed再大幅降息機率不大，這可從美國各天期債券殖利率交結在4%看出端倪。美國10年債殖利率4.067%，30年4.363%，值得關注的是日本10年債也跑到0.965%，而中國在2.764%。

日本公債殖利率拉升，壓縮利差交易空間。美國和中國息差再拉大，也增加中國資金外逃壓力，這次人行奮力造市，拉高很可能是中國大戶另一次大解套的機會。

再從另一個角度來看，美中角力，較高的利率符合美國戰略利益！從這個角度來看，美國10年債殖利率維持在4%以上，也預告未來降息空間不會很大！這當中，美元指數最近從100.157拉升到102.935，在大家預期美元走低下，美元悄悄又升高，這是一個很微妙的變化！