鴻海重返200元關卡！市值衝2.8兆元　旺季看好營運逐季升溫

▲鴻海科技日話題不斷。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）9月營收表現亮眼，加上鴻海科技日話題不斷，股價重返200元大關！觀察鴻海11日股價，早盤以200元開出後，上漲3元、最高達到202元，市值衝上2.8兆元，盤中遊走一度收斂至199元，最終收在200元，漲幅0.5%，為8月1日以來波段高點。

鴻海9月營收7,330億元，月增33.69%，年增10.94%，為歷年同期次高；第三季營收達1兆8,537億元，季增19.46%，年增20.15%，優於原先預期，為歷年同期新高；累計今年前9個月營收4兆7,276億元，年增9.73%，為歷年同期新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管手機需求相對疲軟，但AI相關產品仍補足供應業務上的成長。整體第三季來看，鴻海的雲端網路、電腦終端、元件及其他產品皆呈現年對年強勁成長，但消費智能產品則相對持平；如果以累計今年前9個月來看，雲端網路、元件及其他產品呈強勁成長，電腦終端產品也有顯著成長，消費智能產品則略為衰退。

鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第四季營運表現，將約略符合目前市場預期。

另外，鴻海科技日在10月8日、9日舉行，鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海將是全球第一個出貨輝達（NVIDIA）量產版GB200的AI伺服器系統供應商，目前在墨西哥廠量能龐大，將在伺服器市場搶下重要的市占地位；位於台灣南部高雄的超級算力中心，也將以GB200的AI伺服器為基礎，也就是說，輝達Blackwell平台將成為鴻海高雄超級算力中心的核心。

在電動車方面，鴻海也正式發表Model D多功能生活休旅車以及Model U電動中型巴士，同時正式揭露為美國合作夥伴打造的北美版Model C，並預告2025年底正式量產推出，期盼達成全球電動車市占率5%的目標。

鴻海10月9日盤中就一度收復200元價位，但最終收在199元。觀察三大法人動向，外資10月9日大買鴻海3萬1,844張，居當日買超個股冠軍，投信及自營商也同步買超，合計三大法人買超3萬6,313張。

▲鴻海科技日發表全新車款Model D。（圖／記者湯興漢攝）