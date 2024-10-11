活化資產！東元松江路大樓重建動土　2028年底完工

▲東元集團會長黃茂雄（中）、東元電機董事長利明献（右二）出席動土典禮。（圖／東元提供）

記者高兆麟／綜合報導

東元（1504）集團今日舉行「東元明台大樓」新建工程動土典禮，東元集團會長黃茂雄、東元電機董事長利明献、及明台產險董事長松延洋介，共同持金鏟主持動土儀式，重建案正式啟動，預計2028年底完工。

黃茂雄表示，東元大樓曾伴隨集團的成長，是東元茁壯的基地，重建之後將打造為綠建築及智慧化的商業大樓，可望成為在地商圈的永續地標。

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東元表示，位於台北市精華地段松江路及長春路口的東元大樓，屋齡逾40年，土地所有權人包括東元電機、東安資產、和明台產物。日後將轉型成為一座嶄新的現代化商業辦公大樓，更名為「東元明台大樓」，新建工程由東元集團獨資，設計規劃樓高21層、地下結構4層，其中一、二樓將成為餐飲空間，三樓以上則專供辦公使用。

利明献則表示，新建大樓將注入節能減碳和智慧化元素，導入資通智慧管理系統，未來不僅會為南京松江商圈帶來新風貌，商辦租金也可為東元集團挹注收益，為股東創造利益，符合東元董事會新提出的三年策略發展中，活化資產的方向。

明台產險董事長松延洋介指出，東元明台大樓是明台產險第三代總部所在 地，具有相當的歷史意義，重建動土典禮象徵著新生與希望，明台將與東元集團攜手打造一座現代化、功能完善的建築。。

東元表示，東元大樓的重建將充分展現集團邁向淨零碳排與永續未來的決心，同時也著眼於長期安全性，更注重建物的耐震與品質，已獲得台大地震中心的結構耐震設計標章證書，預計2028年底完工。