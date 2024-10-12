股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

▲廷鑫將在11月18日起終止上市。（圖／翻攝自Google Maps）

圖、文／CTWANT

台灣2間上市櫃公司廷鑫（2358）、昶虹（2443），因無法如期在8月14日交出第2季財務報告，面臨下市櫃命運。怎料，證交所9日宣布，昶虹確定在11月19日起終止上市，廷鑫也確定在11月18日下市，股票瞬間變成廢紙，估計約有超過7萬股東受到影響。

昶虹為光碟片製造加工商，曾因112年財報交不出來，在今年4月遭台灣證交所公告停賣，後續昶虹又未公告113年第1季及第2季的財務報告，持續暫停交易到10月8日止，滿6個月。

昶虹則在9日發出公告，依法將於11月19日終止上市。據集保統計，約有3萬750名股東持有股票淪為壁紙。

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此外，證交所表示，廷鑫之前因未依法令期限公告申報112年財報，自4月8日起停止買賣，後來廷鑫亦未公告申報113年第1季及第2季的財報，停止買賣期間至10月8日，已屆滿6個月。證交所也公告，廷鑫股票將在11月18日起終止上市。

據悉，廷鑫為全台最具規模鋁合金熔煉廠，為了籌營運資金，曾在7月以16億元高價，將位於台南市仁德區保安路一段68號土地及廠房賣出，其中土地為27,940.07平方公尺（8451.88坪），以及建物3384.32平方公尺（1,022.45坪）。

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