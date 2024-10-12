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睽違8年　貿協攜手台灣安控業者赴土耳其 ISAF展設台灣館

▲睽違八年台灣館再度組團參展，業者對土國市場潛力具有信心。（圖／貿協提供）

▲睽違八年台灣館再度現身土耳其安全科技展，業者對土國市場潛力具有信心。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

在睽違8年，外貿協會再度領軍台灣12家安控企業，赴土耳其伊斯坦堡國際安全科技展(ISAF 2024)設置台灣館，以區塊鏈、虛擬實境、人工智慧等前瞻技術，成功展現台灣安控產業的創新能量，在展覽現場備受矚目。

該展於本月9日至12日於土耳其伊斯坦堡展覽中心盛大展出，由我外交部委由外貿協會籌團台灣館參展。我國駐土耳其代表處經濟組組長曾寶郎及外貿協會伊斯坦堡台灣貿易中心主任蕭春雁皆親臨現場為我業者打氣。

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曾寶郎表示，台土兩國在ICT、智慧城市等安控相關領域擁有廣闊的合作前景，鼓勵業者把握機會，深耕土耳其市場，共同開拓歐亞非樞紐商機。

台灣館內企業均為首次參展，紛紛肯定本次參展效果，如城智科技展出全場域人員追蹤系統，吸引各國工廠及大型商場客戶詢問，該公司並於展覽現場與土耳其T商簽約合作代理。該公司同時表示，透過這次參展機會進軍土耳其，十分看好市場發展潛力，未來商機可期。

七友科技提供台灣產製的門禁系統整合方案，除了與土商合作敘利亞邊境管制專案，另獲土耳其I商詢問經銷代理，其品質受潛在買主肯定。該公司區域經理表示，將持續深耕土耳其市場，建立長期夥伴關係。

鑑於近年全球大型天災頻傳，我參展企業允和科技所展示的創新消防解決方案與指揮官兵棋推演系統，以逼真的模擬場景和互動式體驗，大幅提升救災人員的應變能力和救援效率，獲各國潛在買主青睞。

該公司表示，其產品具市場競爭力，透過此次參展有效提升品牌國際知名度。聯發光電結合AI技術開發電子圍籬及邊緣運算IP Cam，不僅能精準辨識人車，還能進行行為分析，為智慧交通、智慧社區等應用場景提供全面的解決方案，詢問度高。

此外，榮獲台灣精品獎的精益科技，推出利用紫外線偵測隱藏浮水印圖像的身份掃描解決方案，有效防止文件偽造，展覽期間與土國政府部門積極洽談合作。創見資訊則以其高性能、高可靠性的工業級SSD，透過代理商在該展加強推廣，成功提升品牌知名度，未來可望在當地市場取得更佳的成績。

這項展覽是土國安控產業唯一且最具國際性之專業展會，由Marmara Fair Organization主辦，展品涵蓋安防、資安、智能家居、職安健康以及消防等五大數位科技應用領域。

本屆為第28屆，計有35國400家業者參展，4天展期預計吸引2萬5,000名專業買主到訪，為智慧安控應用相關業者拓展土國市場最佳展會平台。

隨著土耳其政府積極推動「智慧城市國家政策及行動計畫」，對安控產品的需求持續攀升。臺灣安控產業憑藉創新能力、高品質產品和完善的產業鏈，已成為土耳其市場不可忽視的重要力量。此次參展不僅展示了台灣安控產業的實力，更為台土兩國在智慧安控領域的合作奠定了堅實的基礎。

關鍵字： 睽違8年貿協台灣安控業者土耳其ISAF展

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