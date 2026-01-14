黑松跨越百年啟動3大布局發展目標　董座：今年營運回穩

▲黑松董事長張斌堂。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

黑松（1234）去年歡慶100周年，董事長張斌堂今日表示，今年是黑松101週年，也是邁向下一世紀的新起點，在這個關鍵時機，更需要重新布局。未來除了聚焦主力飲品發展，會將「研發中高齡適飲與無糖飲料」、「跨足酒類實體通路」以及「投資綠色生產」作為三大發展目標，展開黑松元年。

根據經濟部統計處調查，2025年1至10月，台灣飲料市場年減0.03%，全年整體仍處於持平狀態。張斌堂也表示，由於去年受到關稅影響及高物價衝擊，消費者行為偏保守，去年黑松1~11月零售銷售額4.4兆元，年減0.3%，在飲料方面去年1~10月則衰退0.03%，儘管9、10月有連假、促銷等因素帶動成長，但全年仍處持平狀態，張斌堂也認為，去年營運應該是谷底，今年將會回穩。

因應國人健康意識提升及超高齡社會現況，黑松將與財團法人食品工業發展研究所合作，透過「智慧化食品創新平台」導入數位化感官品評技術，以數據分析驅動產品研發。從原本的經驗判斷，進一步建立可量化之感官數據資料庫，提升配方優化與製程調整之決策精準度。這項合作不但可縮短產品開發時程、降低研發成本，並可作為無糖飲料、機能性、中高齡適飲產品之研發驗證，助攻未來新產品發展。

黑松經營酒類事業逾30年，累積專業團隊、完整代理經驗及多元知名酒品合作基礎，酒類營收亦已占整體公司比重逾四成。隨著市場環境與消費型態轉變，黑松期望透過建立自有酒類專賣通路，強化與消費者的直接接觸，提升市場反應速度與服務深度。去年底，黑松首次跨足酒類實體通路，開設第一家連鎖酒類專賣店「黑松酒覓」，象徵從單一代理角色，邁向更完整的銷售與服務體系，為下一階段成長奠定關鍵基礎。代理事業處處長劉景森表示：「目前來客數、客單價、營業額及會員註冊人數等，都優於預期許多，未來會以經營狀況作評估，希望下半年在雙北地區再開設分店，為更多消費者帶來高品質的選酒體驗。」

黑松以長期經營的視角重新調整策略，希望維持一貫的穩健，同時保留發展的彈性，董事長張斌堂表示，「企業永續不在於只追求速度，而是在每個重要時刻做出合適的選擇，101週年是我們重新定位的關鍵時刻，放下百年企業的慣性，展開黑松下一個世紀」。