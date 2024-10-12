找嘸人！　勞動部：全台6.6萬個職位逾半年補不到人

▲大缺工時代來了。（圖／資料照、示意圖）

文／中央社

台灣少子化現象帶來缺工潮，勞動部近日釋出首份產業缺工試查報告，今年7月底止，全台約有6.6萬個職缺超過半年找不到人，其中缺工數最多產業為製造業2.1萬個。

勞動部為了解事業單位用人需求，從2007年開始每季進行「人力需求調查概況」，不過由於該調查是以問卷詢問對未來1季的人力需求「預估」，長期觀察下來參考價值偏低，因此也將於明年停辦。

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據了解，勞動部後續將展開勞動市場缺工調查，相關細節仍在擬定中，但勞動部近日已先釋出缺工「試查」報告，以勞保事業單位為抽樣母體，蒐集今年7月底，包含工業及服務業全時工作職位空缺中，懸缺半年以上未補實的個數（缺工數），總計回收有效樣本4018家。

根據統計顯示，今年7月底事業單位缺工數計6.6萬個，其中服務業部門為3.6萬個或占53.8%較高，而工業部門為3.1萬個或占46.2%。

若細分行業別，以製造業2.1萬個或占31.9%最多，批發及零售業9000個或占13.6%次之，營建工程業7000個或占11%再次之，三者合占逾5成；而住宿餐飲業部分缺工數則是6300個或占9.4%，醫療保健及社會工作服務業則缺6000個或占9.1%。

若再細分職類別，以第2技術層次缺工4萬個占近6成最多，包含技藝、機械設備操作及組裝人員缺2.3萬個最多，其次為服務及銷售工作人員1萬1300個、事務支援人員5200多人等。

而最低技術層次基層技術工及勞力工5000個則占 7.7%；另外，較高技術層次2.2萬個占32.7%，其中技術員及助理專業人員1.2萬個占17.6%、專業人員9000個占14.2%。

勞動部統計處告訴中央社記者，這份報告是希望能了解全產業職位空缺懸缺半年以上的狀態，統計數據皆是依回收樣本推估到全產業，這次試查報告也會作為未來辦理調查的參考。