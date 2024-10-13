老闆不做了！賣手遊虛寶遭追51萬營業稅　停止營業仍遭追所得稅

▲打電動玩遊戲示意照，非課稅當事人。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

生意做太好不想開發票，直接關店不賣並不能「一了百了」。財政部北區國稅局指出，日前有民眾因為在網路上賣手遊、虛寶交易額高達680萬元，遭國稅局核課34萬營業稅、加罰17萬罰緩，連補帶罰51萬元，營業人雖然主張「不賣了」沒有輔導開立發票的空間，但國稅局仍會持續追查個人綜合所得稅與營利事業所得稅。

「去年、前年在網路上販售手遊、虛寶，金流可以看得到。」稅務人員指出，這名交易者並沒有辦理公司登記，但國稅局掌握到他光是2個年度就創造680萬元的營業額，超過公司登記門檻、也沒報營業稅，因此進行查核，當事人也已完成補稅、繳罰鍰的動作。

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雖然這名交易者平均每月營業額超過28萬元，達到月營業額大於20萬元要開立發票的門檻，不過《ETtoday新聞雲》進一步了解，賣家已主張「不做了」未來不會再進行手遊虛寶買賣，國稅局宣導開立發票的作業也因此喊停。

不過稅務人員指出，這名賣家後續還是要面對營利事業所得稅（所得年度最高稅率20%）、個人綜合所得稅（所得年度最高稅率40%）繳納議題，由於國稅局核課期有5年，依照規定，若在查到前申報補繳，不會列入罰鍰。

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