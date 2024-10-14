雲品進駐「臺中市役所」　預售接單逾40場、訂單已達明年12月

▲雲品看好未來宴會樂觀的市況，首次在台中取得文化資產合作經營案。（圖／雲品國際提供）



記者廖婕妤／台北報導

看好宴會市場與場地多元發展，雲品國際（2748）宣布與好役思公司攜手合作，投資、進駐台中百年市定古蹟「臺中市役所」，以君品Collection品牌營運「幸せ製造工廠-臺中市役所」，將承攬古蹟中的包場宴席與婚宴，為雲品國際再添結合歷史文化資產活化運用的第6處合作經營案，目前訂單能見度已達2025年12月；此外，本月份於將台北再簽約1家網美風格的文化資產場域，另外還有6家不同風格的合作場地在議約中。

雲品國際總經理丁原偉表示，看好未來宴會市場的多元風格與宴會復甦樂觀的市況，雲品繼台東市二處文化資產標租案的合作經營案後，首次在台中取得文化資產合作經營案，為迎合消費者喜愛獨特風格的婚宴場域，雲品在中部以蘭克斯特與圓觀聯合接單行銷，並以美術館、豪宅藝廊風格做出市場區隔，現增加充滿文化藝術與古蹟風格的「臺中市役所」。

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丁原偉指出，在訂單外溢，歲末年終宴會廳一廳難求的情況下，目前「臺中市役所」已預售接單超過40場婚宴，訂單更已經來到了2025年12月，未來更能夠提升雲品的宴會事業在中部地區的市占率。

雲品國際旗下君品Collection持續擴大宴會事業經濟規模，自營與委託經營事業的宴會據點共有15處，包括君品酒店、頤品大飯店、茹曦酒店、皇家薇庭、蘭克斯特、圓觀與亞果薈等處，總桌數達1076桌，更積極拓展外部宴會場地，以網美、文化古蹟、奢華酒店等多種風格攬客衝刺宴會業務，除了現在簽約的「臺中市役所」，本月份於將台北再簽約1家網美風格的文化資產場域，另外還有6家不同風格的合作場地在議約中，將能夠壯大雲品的宴會事業規模。

「幸せ製造工廠-臺中市役所」1樓規劃為常態性營運的古蹟咖啡廳，2樓的餐飲空間將規劃為宴會席次，並將透過歷史文化的脈絡開發菜單，自即日起開始接單並辦理宴會，起桌價每桌19990元+10%，前50組顧客可享每桌17990元+10%早鳥優惠。