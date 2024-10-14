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美國制裁中國生技業！　謝金河點名2家台廠「該繳成績單」

▲▼北威論壇一月份以「拜登主政下的美國」為題，邀請台新投顧總經理李鎮宇、台灣大學政治學系教授楊永明、中信金融管理學院講座教授林建甫、財信傳媒董事長謝金河以及香港北威國際集團董事總經理劉憶如發表演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日以「台灣生技產業的下一道習題」為題撰文，表示美國眾議院的中國週祭出多項重磅級法案，美國把國家安全上綱，中國生技業頻頻列入限制清單，台灣的生技產業應該趕緊提升競爭力，至少要有幾家有競爭力的企業走向國際，這些年保瑞（6472）慢慢崛起，藥華藥（6446）慢慢看到營收，這個大家都期待的產業，現在應該是繳出成績單的時候。

以下謝金河臉書全文：

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前不久，美國眾議院的中國週祭出多項重磅級法案，這其中生物安全法案對全球生技產業影響重大。這項法案針對藥明生物，藥明康德，及華大基因與旗下兩家子公司。

眾議院通過決議案限制美國企業不得和這些企業共同研發產品，也不能使用這些公司的產品。在眾議院法案通過後，這三家公司股價紛紛大跌，但是南韓三星生物，印度多家生技公司股價紛紛上漲，反而是台灣的生技產業無動於衷，這個現象值得關注！

這些年，台灣的政府給予生技產業很大的政策加持，民間也有很多生策會相對應的組織，再加上很多科技大廠都進入生技產業，照理說，生技產業應該有很大的動能。不過，從扁政府時代高喊的兩兆雙星，到今天為止，生技產業這顆星尚未大放光芒。

這些年，美國把國家安全上綱，中國生技業頻頻列入限制清單，像晶片法案對高階晶片的限制，造就了台積電的盛世時代。台灣的生技產業應該趕緊提升競爭力，至少要有幾家有競爭力的企業走向國際。

這些年，台灣的生技產業很少出現大型併購案，台灣研發的新藥也很少能站上國際舞台，但是在資本市場上市的數百家公司股價活蹦亂跳，如果炒股的利益勝過研發帶來的好處，這個產業危機將潛伏其中。

在大環境有利台灣的情況下，這些年保瑞慢慢崛起，藥華藥慢慢看到營收，這個大家都期待的產業，現在應該是繳出成績單的時候了！

關鍵字： 謝金河

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