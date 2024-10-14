美國制裁中國生技業！　謝金河點名2家台廠「該繳成績單」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日以「台灣生技產業的下一道習題」為題撰文，表示美國眾議院的中國週祭出多項重磅級法案，美國把國家安全上綱，中國生技業頻頻列入限制清單，台灣的生技產業應該趕緊提升競爭力，至少要有幾家有競爭力的企業走向國際，這些年保瑞（6472）慢慢崛起，藥華藥（6446）慢慢看到營收，這個大家都期待的產業，現在應該是繳出成績單的時候。

以下謝金河臉書全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

前不久，美國眾議院的中國週祭出多項重磅級法案，這其中生物安全法案對全球生技產業影響重大。這項法案針對藥明生物，藥明康德，及華大基因與旗下兩家子公司。

眾議院通過決議案限制美國企業不得和這些企業共同研發產品，也不能使用這些公司的產品。在眾議院法案通過後，這三家公司股價紛紛大跌，但是南韓三星生物，印度多家生技公司股價紛紛上漲，反而是台灣的生技產業無動於衷，這個現象值得關注！

這些年，台灣的政府給予生技產業很大的政策加持，民間也有很多生策會相對應的組織，再加上很多科技大廠都進入生技產業，照理說，生技產業應該有很大的動能。不過，從扁政府時代高喊的兩兆雙星，到今天為止，生技產業這顆星尚未大放光芒。

這些年，美國把國家安全上綱，中國生技業頻頻列入限制清單，像晶片法案對高階晶片的限制，造就了台積電的盛世時代。台灣的生技產業應該趕緊提升競爭力，至少要有幾家有競爭力的企業走向國際。

這些年，台灣的生技產業很少出現大型併購案，台灣研發的新藥也很少能站上國際舞台，但是在資本市場上市的數百家公司股價活蹦亂跳，如果炒股的利益勝過研發帶來的好處，這個產業危機將潛伏其中。

在大環境有利台灣的情況下，這些年保瑞慢慢崛起，藥華藥慢慢看到營收，這個大家都期待的產業，現在應該是繳出成績單的時候了！