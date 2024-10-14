裕民6.4萬載重噸節能新船入列　節約8％燃油消耗

▲裕發輪命名接船典禮。（圖／裕民提供）



記者廖婕妤／台北報導

裕民航運（2606）子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託新大洋造船建造4艘64,000載重噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪，其中第3艘裕發輪（M.V. Asian Prosperity）於今（14）日舉行命名接船儀式。另裕民也與蘇美達船舶旗下新大洋造船再簽署4艘64,000載重噸同型散裝貨輪新船建造合約，與新大洋造船建立穩固長久的合作關係。

裕民表示，裕發輪船長199.90公尺，船寬32.26公尺，載重噸64,000公噸，是新大洋造船廠與裕民航運首次合作，全新設計打造的64,000載重噸Ultramax系列中的第3艘，貫徹了裕民堅持的節能環保理念，船舶效率設計指數超前國際海事組織（IMO）第3階段的節能要求；該輪於海上公試前完成外板Hempel X8高性能塗料，在航行過程能有效減少生物附著及船體阻力，進而提升燃油效率，與傳統的外板防污漆相比，節約5%至8%的燃油消耗。

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裕民指出，為響應IMO設定的2050年溫室氣體淨零排放目標，裕民不僅持續進行船隊汰舊換新，致力於推動船隊的環保轉型，更希望在擴展船隊的同時，運用節能環保理念設計新船，以減少碳排放並提升營運效率。此外，裕民也積極研究與開發可持續的燃料替代方案，確保未來的運營更加綠色與環保。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪（VLCC）、超大型礦砂船（VLOC）及海洋風電人員運輸船（CTV）等船型，自有船隊加上合資及在建船舶，裕民船隊運力合計為71艘，總載重噸位為877萬噸，若加上這次簽約建造的4艘新船，則運力可達75艘，總載重噸位達902萬噸。