英特爾年底目標裁1.5萬人　外媒曝「本周進入高峰」

▲英特爾執行長基辛格。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒CTech報導，英特爾的裁員計畫將在本周進入高峰，在選擇提前退休的員工於9月底正式離開公司後，英特爾將繼續其裁員計劃，目標是在年底前完成約1.5萬名員工的裁員。

外媒指出，英特爾各部門的經理已經向上級提交了他們建議裁員的員工名單。這些員工很快就會收到通知，其中許多人最早會在下週收到通知，執行長基辛格上個月表示，大多數通知將在 10 月中旬左右發出。

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基辛格在給員工的一封信中表示，通過自願提前退休和離職的計劃，公司已經完成了到年底裁員約 15000 人的目標的一半以上，但公司仍然需要做出艱難的決定，並將在 10 月中旬通知受影響的員工。

英特爾第一階段的裁員發生在 8 月，當時宣布了一項 100 億美元的成本削減計劃，其中包括解僱 15000 名員工，約等同15％的員工，第二階段發生在上個月，宣布代工部門將成為一個獨立的子公司，擁有自己的董事會。

鑑於根據年資提供的巨額資遣費，許多選擇自願退休的人自然是公司最有經驗的員工。該計劃提供基於任期的薪酬方案，年資5 年的員工可領取4 個月的薪水，年資10 年以上的員工可領取10 個月的薪水，年資30 年以上的員工退休時可領取19 個月的薪水。