存股族風向變！9月定期定額台企銀氣走聯電　第一金首超車合庫金

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

存股族風向轉變，9月台股定期定額人數前20名個股排行出爐，除了台企銀（2834）新進榜擠走聯電（2303），兩大官股金控纏鬥也出現重大轉變，第一金（2892）9月定期定額戶數來到1萬6938戶，首度超車合庫金的1萬6870戶，而中信金（2891）則在「搶親」併購消息變動下股價走弱反吸引愈跌愈買的投資人進駐，單月大增1081人搶進定期定額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信金9月在併購消息變動之後，股價從35元高檔，下挫到31元，吸引投資人逢低進場加碼，9月定期定額人數增加1081人，為單月增加最多，扣款人數1萬5479人，值得注意，金融股存股排序出現洗牌效應，第一金（2892）超車合庫金（5880），成為定期定額第4名個股，合庫金退居第5名。

而「護國神山」台積電（2330）在9月股價從千元回檔，人氣也有所消退，定期定額扣款人數減少2060人，扣款人數為9萬7670人。

9月台股處於量縮整理，指數在21000-22000點之間震盪整理，台股定期定額交易戶數前20名分別：台積電（2330）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、第一金、合庫金、鴻海（2317）、中信金（2891）、中華電（2412）、台新金（2887）、富邦金（2881）、元大金（2885）、永豐金（2890）、台泥（1101）、聯發科（2454）、國泰金（2882）、台達電（2308）、中鋼（2002）、統一（1216）、台企銀、廣達（2382）。

盤勢震盪之際，定期定額投資人轉進金融股，增加人數前三名分別為中信金、玉山金、兆豐金，增加人數分別為1081人、556人以及236人，定期定額扣款總人數為1萬5479人、3萬576人，以及3萬3146人，第一金定期定額扣款人數增加23人，來到1萬6938人，超越合庫金1萬6870人，居第4名，臺企銀新進榜成為定期定額扣款第19名個股，而聯電則被擠出榜外。

「權王」台積電依然單月定期定額約減少約2千人，為減少人數最多，總扣款人數9萬7670人，依然高居定期定額扣款人數最多個股，其他減少人數最多2到5名個股分別：鴻海559人、台泥478人、聯發科392人、台達電319人，扣款人數分別為1萬6163人、8242人、8199人，以及7773人。