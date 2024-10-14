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10年最大增幅！　主計總處：台灣勞工「平均薪資」5.9萬元

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

▲前8月總薪資創十年最大增幅，實質薪資甩開通膨陰霾。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

主計總處今天公布工業及服務業受僱員工薪資統計，由於廠商增加發放獎金、經常性薪資提高等因素助攻，且物價漲勢趨緩，今年前8月實質經常性薪資、總薪資均呈正成長，甩開通膨陰霾。

主計總處統計，8月全體受僱員工經常性薪資平均數新台幣4萬6751元，年增率突破3%、達3.08%，獎金及加班費等非經常性薪資1萬2669元，合計總薪資平均數為5萬9420元，年增6.02%。

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若觀察今年以來1至8月累計表現，全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬6331元，總薪資6萬3261元，年增4.27%，創10年來最大增幅；剔除物價因素後，實質經常性薪資、實質總薪資，以及實質經常性薪資中位數全數正成長。

主計總處說明，主計總處自113年7月（資料時間）起，運用勞工保險檔、勞退月提繳工資檔、全民健康保險檔等按月扣（提）繳薪資大數據，按月編布經常性薪資中位數。今年1至8月實質經常性薪資中位數為3萬4613元，年增1.00%，勉強勝過通膨。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，實質薪資轉為正成長，表示薪資增速已經追過通膨，廠商調薪且積極發放獎金是重要推力。

譚文玲補充，廠商積極調薪、發紅利，不見得完全出於獲利良好等因素，也可能是想要留用人才，但薪資成長都是好消息。

觀察1至8月行業別經常性薪資平均數變動情形，主計總處指出，各行業多較去年成長，其中金融及保險業因營運狀況較佳，業績獎金發放增加，年增6.23%，運輸及倉儲業、不動產業也都成長3.69%。

總薪資部分，金融及保險業因績效獎金及員工酬勞（紅利）發放較多，年增11.49%；製造業也年增4.40%，其中電子零組件製造業增加7.60%。

另外，媒體關注製造業受僱員工人數呈現月減，譚文玲表示，雖然人數減少，但加班工時還是處在16.9小時的高檔，因此製造業景氣相當穩定。

她補充，製造業不會看到幾個急單就馬上增加僱用人數，多會以增加加班工時因應，除非加班工時高到一定程度，或是累計時間夠長，才會增加僱用人數。

關鍵字： 薪資

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