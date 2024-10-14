快訊／船聯會月底改選蔡豐明將接理事長　鄭正雄選上北市輪理事長

▲陽明新任董事長蔡豐明將成為具有77年歷史的全國船聯會最年輕的理事長。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

全國船聯會本月31日將改選理監事，現任理事長長榮海運董事長張衍義因為兩年任期屆滿，依照慣例，今年將由陽明海運新任董事長蔡豐明出馬競選理事長寶座；台北市輪船公會原擔任理事長的陽明董事長鄭貞茂則因離職，14日經過補選，由陽明海運資深協理兼技術長鄭正雄當選理事長，任期到明年4月，屆時將由長榮派高階競選新任理事長。

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▲陽明技術長鄭正雄（左）選上台北市輪船公會理事長。圖為去年他與HD現代重工執行副總Jae Ho Kang（右）簽署造船合約時合照。（圖／陽明提供）

全國船聯會與台北市輪船公司長期以來都由長榮與陽明兩大國輪公司高階輪流擔任理事長職務，這次為鄭貞茂離開陽明，另陽明總經理杜書勤調任陽明中國區子公司環明（上海）國際船務代理有限公司總經理，台北市輪船公會出現兩名常務理事空缺，由於剩下的任期超過半年，必須補選，今日經過補選，由光明海運協理柯柏仲與萬海航運總經理謝福隆當選，理事長空缺則由鄭正雄當選。

蔡豐明則已經陽明報名成為全國船聯會會員代表，將出馬競選理事長。船聯會全名是中華民國輪船商業同業公會全國聯合會，民國36年7月3日在上海成立，是全國性組織，擁有77年歷史，歷任理事長包括杜月笙、楊管北、趙璋、池孟彬、楊璟璇、林省三、陳庭輝、盧峯海、代理理事長何樹生、王龍雄、謝志堅、林文博、張正鏞、郭志成、張衍義，48歲的蔡豐明，將是最年輕的一位理事長。