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00887跟風抱2天賠10萬！　達人：沒漲跌幅不要碰比較好

▲資本市場示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲資本市場示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／艾蜜莉-自由之路

先來看一下00887近期的事件回顧：

•10月7日：00887 ETF價格一度暴漲超過116%，溢價達到200%以上。
•10月8日：股價急挫近48.49%，收在20元，造成不少追高的投資人虧損。
•10月9日：波動劇烈導致違約交割，違約金額合計達 1469萬元。
•10月14日：因溢價過高，傳出永豐投信被約談，價格再暴跌超過50%。

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00887因為溢價過高的問題，前幾天又爆出違約交割14xx萬，今天傳出永豐投信被金管會約喝咖啡，股價大跌超過50%，只能說，這類沒有漲跌幅限制的股票或商品，在各方面真的都要非常小心，甚至是就不要碰比較好

舉一個例子來勸世一下(有經過本人同意)，假日的時候，有一位大大跟我說他也買了00887，結果2天假日都坐立難安，甚至晚上輾轉難眠都睡不著覺，而他買的原因是沒有漲幅限制，看朋友短短一、兩天就賺錢，所以聽取建議跟著一起買，但問題是他是跟在朋友後面，股價漲上去了才買，這樣風險就比朋友高出太多了，因此根本沒賺錢，再加上今天的暴跌，最後也是賠了十萬以上，所幸還不至於影響他的生活。

買到溢價過高的ETF，(00887這次溢價最高達到200%以上)就像用極高的「價格」去買一間「價值」更低的公司，隨時都有可能又因為「無限制跌幅」回歸到它原有的價值，因此暴漲看起來可能很誘人，但另一方面就是得承受無限暴跌的極高風險。

最後還是要提醒，投資的目的是賺錢、改善生活，利用合理的年化報酬率搭配複利是最安穩的方式，雖然這個過程可能長、可能枯燥，但至少不會因投資讓自己感到焦慮，甚至是影響生活和心情，有大大說，投資其實也就是生活的一環，代表他是把投資這件事進行的自由自在且舒適的，這也是能夠長久堅持的一種調適。
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溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議。
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本文獲艾蜜莉-自由之路授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載

關鍵字： ETF

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