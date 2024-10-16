高雄美術館特區成「房價領頭羊」　豪宅客起手價5字頭

▲近年可說是房價領頭羊的美術館特區，已發展為成熟商圈，兼具市區機能以及重劃區綠意，新案起手均價50萬元。（圖／永慶不動產高雄美術鴻麗加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄重劃區遍地開花，近年可說是房價領頭羊的美術館特區，已發展為成熟商圈，兼具市區機能以及重劃區綠意，新案起手均價50萬元，專家表示，該區以豪宅客、換屋族領軍，從台積效應至今，房價約有4~5成漲幅，不過央行祭出信用管制後，買氣已相對保守。

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▲目前美術館特區內，中古屋主釋出的量體非常稀缺，不少預售案因自備款相對較低，造成搶購熱潮。（圖／永慶不動產高雄美術鴻麗加盟店提供）

永慶不動產高雄美術鴻麗加盟店東林桂徵表示，高雄近年房市交投熱絡，美術館特區有高雄市立美術館、內惟藝術中心設立，人文氣息濃厚，並擁有41公頃的美術園區，綠地面積廣闊，很適合休閒養生，又有明星學校加持，加上輕軌成圓通車，各項機能完善，吸引自住客搶進。

林桂徵表示，目前美術館特區內，中古屋主釋出的量體非常稀缺，不少預售案因自備款相對較低，造成搶購熱潮，隨新案每案皆順銷，成交價也漸漸疊高。

▲美術館特區有高雄市立美術館、內惟藝術中心設立，加上輕軌成圓通車，各項機能完善，吸引自住客搶進。（圖／永慶不動產高雄美術鴻麗加盟店提供）

區域主力為大樓2~3房，以及豪宅產品，林桂徵說：「高雄房價受惠2021年9月後，台積電傳出來高雄設廠消息，至今房價約有4~5成的漲幅，屋齡約10年中古屋，成交價約35萬元，預售案起手價50萬元起跳，新成屋均價也達53萬元。」

高雄目前預售單價、總價最高豪宅，都是由位於美館特區的「御皇苑」奪冠，單價最高已達73萬元，直接撐高預售豪宅單價天花板。林桂徵分析，未來美術館仍有指標案陸續推出，加上美術館特區是高雄豪宅客指名度最高的區域，仍會是高雄房市的領頭羊。

▲永慶不動產高雄美術鴻麗加盟店東林桂徵表示，目前房市受限銀行限貸令，以及央行第7波信用管制影響，買氣確實比之前保守許多。（圖／永慶不動產高雄美術鴻麗加盟店提供）

儘管該區房價是高雄目前最高，但目前房市受限銀行限貸令，以及央行第7波信用管制影響，買氣確實比之前保守許多，原本的購屋族群以換屋族群、豪宅客為主，現階段也偏向觀望，整體呈「短空長多」。

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