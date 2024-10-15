快訊／ASML財報暴雷「重挫13%」半導體集體跳水　台積電ADR跌2.1%

00887之亂金管會出手！ 啟動專案查核、溢價限時弭平至3%內

連結陸港股的海外ETF永豐中國科技50大（00887）近期暴起暴落受市場熱議，金管會今（15）日指出，已對發行公司永豐投信啟動專案查核，並要求本周以內溢價弭平在3%以內。

5大發卡行9月戰況一表看 中信銀穩居3冠王

5大信用卡發卡行9月戰績揭曉，中信銀在發卡量、有效卡量、刷卡金額3大項目持續保持領先；國泰世華銀發卡量741.01萬張險勝玉山銀，但有效卡485.9萬張屈居第4，不過國泰世華銀9月簽帳金額達591.01億元，仍保住后座。

鋼市起風了！中鋼全面調漲11月鋼品盤價 最高漲每公噸1200元

中鋼（2002）15日召開今年11月份月盤盤價會議，決議調漲全部鋼品價格，每公噸調漲價格700元至1,200元不等，其中，熱軋鋼捲（軋延料）每公噸調漲1,200元；熱軋鋼板、鋼捲（一般料）每公噸調漲900元。

「電力即國力」家登董座力挺九崴興建電廠 籲理性思考能源政策

「當老闆的不支持電廠興建，怎麼叫老百姓去支持！」半導體晶圓傳載解決方案大廠家登（3680）董事長邱銘乾15日疾呼「電力即國力」，作老闆的更要以身作則，率先表態簽名連署「支持九崴電力在台南興建天然氣電廠」。

輝達會贏不意外！ 外媒：研發支出是對手超微2倍

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳掀起AI浪潮，近期對Blackwell架構晶片需求以「非常瘋狂」形容，AI晶片供應鏈股價獲拉升，外媒指出，NVIDIA最近一季研發支出高達競爭對手超微（AMD）的2倍，NVIDIA贏過AMD一點都不意外。

吳東亮遭指掏空 台新銀發4聲明「嚴重汙衊會提告」

台新金暨台新銀董事長吳東亮遭指私設公司拿台新銀行30億業務單，掏空公司，對此台新金、台新銀今（15）日發出4項聲明駁斥傳言，並指週刊所指內容「嚴重汙衊」將會採取法律行動以正視聽。

惠普驚傳10月兩波裁員！高層也變動 供應鏈看「台灣+1」新策略

PC供應鏈傳出，全球第二大筆電品牌惠普（HP）10月將分兩次組織調整，其中，研發單位將裁員20至30人，就連台灣籍副總裁在內的高階主管也出現變動，原因是受到地緣政治因素影響之下，美系品牌不得不推動「台灣+1」策略，將研發及生產基地移轉至其他地方。

輝達賣完明年訂單！「首家出貨GB200」鴻海飆漲4% 股價寫3個月新高

輝達（NVIDIA）高層透露，Blackwell架構GPU的「瘋狂需求」已售罄12個月訂單，也就是現在才下訂單的新客戶，恐怕要等到明年底才會收到產品，激勵輝達股價大漲2.4%，以每股138.07美元創收盤新高紀錄；值得注意的是，鴻海（2317）將是全球第一個出貨輝達最新GB200伺服器的供應商，15日股價也漲逾4%，最高來到207.5元，為近3個月新高。

97萬股民睏飽領錢！00919配息今入帳 平均每位入帳8275.9元

97萬股民睡醒記得刷本子！群益台灣精選高息（00919）今（15）日第6次配息入帳，許多受益人醒來戶頭多了配息收入，可謂一早被錢香醒。

台積電法說會要來了！外資搶先調升目標價 喊買進：最高1535元

台積電（2330）即將於10月17日舉行法說會，多家外資接連調升目標價，野村、滙豐證券也把握升價機會，分別將台積電目標價上調至1,355元及1,535元，並且重申「買進」評等。