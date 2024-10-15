快訊／ASML財報暴雷「重挫13%」半導體集體跳水　台積電ADR跌2.1%

▲荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）。（圖／CFP）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股三大指數周二(15日)開盤後走勢不一，投資者紛紛等待各集團財報表現。豈料，荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）財報開出後，第三季訂單金額遠低於市場預期，導致半導體股集體跳水。
美股開盤：
道瓊指數開盤下跌141.81點，跌幅0.33%，報42923.41點；
那斯達克指數開盤上漲22.36點，漲幅0.12%，報18525.048點；
標普500指數開盤上漲5.54點，漲幅0.09%，報5865.39點。
荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）於台灣時間晚間10時30分許公布最新財報。財報顯示，ASML第三季訂單26.3億歐元，遠低於市場預期53.9億歐元。
對此，ASML表示，預計第四季淨銷售額將在88億歐元至92億歐元，市場預期為89.5億歐元。預計全年淨銷售額為280億歐元，而市場預期為277.1億歐元。
ASML財報曝光後股價直接重挫，截至台灣時間15日晚間10時50分，ASML(ASML.US)一度重挫13%，目前為跌11.5%。另外，半導體產業股票也跟著下跌，
輝達(NVDA.US)跌4.2%、Arm(ARM.US)跌7.1%、博通(QCOM.US) 跌1.601%、台積電ADR跌2.1%。
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