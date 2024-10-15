Google宣布「購買核電」創全球首例！將採購7組反應爐支持AI

▲Google宣布創下全球首例，為了AI運算用電，購買7座小型模組化反應爐（small modular reactors, 簡稱SMR）的核能。（示意圖，pexels）

文／鏡週刊

為了因應人工智慧的龐大用電需求，並加速美國的清潔能源轉型，Google宣布創下全球首例，與Kairos Power簽署企業協議，將購買其興建的7座小型模組化反應爐（small modular reactors, 簡稱SMR）的核能。

Google簽署全球首例企業協議，購買Kairos Power開發的7座小型模組化反應爐的核能。這項協議的第一個階段，計劃於2030年前讓Kairos Power的首座反應爐上線運行，並於2035年前部署更多的反應爐。Google表示，這項協議將為美國電網增加高達500兆瓦的全天候無碳電力，並幫助更多社區受益於乾淨且實惠的核能。

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▲Google簽署全球首例企業協議，購買Kairos Power開發的多個小型模組化反應爐的核能。（翻攝YouTube@Google）

Google表示，電網需要新的電力來源來支持人工智慧（AI）技術，這些技術正在推動重大科學進展，改善企業和客戶服務，並促進國家競爭力和經濟增長。這項協議有助於以清潔且可靠的能源需求，釋放AI的所有潛力。其次，核能提供了一種清潔、全天候的電力來源滿足用電需求，幫助該公司使用無碳電力，推動電網的「去碳化」。

Google強調，新一代先進核反應爐因其簡約的設計和安全性，提供了一條加速核能部署的新途徑。較小尺寸和模組化設計可以縮短建造時間，並且能在更多地點興建。

Google指出，Kairos Power使用熔鹽冷卻系統技術（molten-salt cooling system），結合陶瓷鵝卵石型燃料，高效地將熱量傳輸至蒸汽渦輪機發電。這種被動安全系統允許反應爐在低壓下運行，使核反應爐的設計更加簡單且經濟實惠。



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