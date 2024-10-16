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英特爾、AMD破天荒組團迎戰Arm！　基辛格高喊「x86不死」

▲▼美國晶片大廠英特爾（Intel）在發布令人失望的財報及財測後股價暴跌逾25%。（圖／路透）

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

史無前例！為了應對來自Arm的強大挑戰，x86陣營兩大巨頭竟破天荒聯手，英特爾和AMD今（16）日共同宣布成立x86生態系諮詢小組，英特爾執行長基辛格更在主題演講中表示，有些人認為x86 時代已經結束了，但他要告訴大家，關於死期是被嚴重誇大了，x86還活著，而且還活得很好，也還正在蓬勃發展。

英特爾表示，諮詢小組將致力於探索新方法以擴大x86生態系，包括實現跨平台相容性、簡化軟體開發，以及為開發人員提供一個可識別架構需求和功能的平台，以創建創新且可擴充的未來解決方案。
 
英特爾也強調，四十多年來，x86架構一直是現代運算的基石，成為全球資料中心和個人電腦的首選架構。在當今不斷演進的環境中，隨著動態AI工作負載、客製化小晶片以及3D封裝和系統架構的進步，建立一個強大且持續擴展的x86生態系具有前所未見的重要性。
 
英特爾執行長基辛格指出：「我們正處於x86架構和生態系數十年來最重要的轉折點之一，需要全新的客製化、相容性和可擴展性以滿足當前和未來的客戶需求。我們自豪地與AMD和諮詢小組創始成員一同開創運算的未來，並深切感謝眾多業界領導者的支持。」
 
AMD執行長蘇姿丰則表示：「成立x86生態系諮詢小組將確保x86架構持續演進，成為開發者和客戶的運算平台首選。我們很興奮能夠匯集業界的力量，為未來的架構增強提供方向，並將x86的輝煌成功延續至未來數十年。」
 
諮詢小組成立目的在於團結業界領導者，共同形塑x86的未來，並透過更統一的指令集和架構介面，促進開發者的創新。此舉將提升x86產品的相容性、可預測性和一致性。為實現此目標，諮詢小組將徵求x86硬體與軟體社群對關鍵功能和特性的技術意見。這項合作將有助於實現關鍵x86架構功能與可程式化模型的一致性和相容性，涵蓋資料中心、雲端、客戶端、邊緣和嵌入式裝置等領域，為客戶創造最終利益。

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作為強勁的對手，英特爾和AMD同時共享著業界合作的歷史，聚焦於平台層級的進展、業界標準的導入，以及x86生態系中的安全性漏洞修復。透過雙方的努力，一同塑造了諸多關鍵技術，包括PCI、PCIe和ACPI。兩家公司也在發展USB方面扮演了關鍵角色，在任何處理器中，USB皆是電腦不可或缺的連接標準。x86生態系諮詢小組將這項業界合作提升至全新層次，以利於整體運算生態系發展，並作為產品創新的催化劑。

關鍵字： 英特爾AMD

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