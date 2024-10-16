電商力求突圍跨業搶數位廣告市場　momo谷元宏：推RMN拉高獲利

▲momo總經理谷元宏在無店面公會會員大會中分享momo推出的重點服務。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者洪菱鞠／台北報導

受惠於疫情紅利，momo過去五年內的GMV（網站成交金額）成長超過兩倍，但隨著疫情結束，消費者型態改變，整體營收不如過往亮眼，今年成長面臨放緩的挑戰，為尋求新動能應對市場變化，momo推出兩大重點服務「mo店+」以及「momo Ads」，除了與AI技術應用息息相關之外，其中更要透過打造自己的RMN，藉由精準行銷策略，提升獲利能力。

RMN（Retail Media Network）為「零售媒體聯播網」，簡單來說，電商平台可利用自身平台數據進行精準目標廣告投放，例如當顧客瀏覽特定商品時，平台能根據其瀏覽記錄和購買歷史，推薦相關商品或廣告，提升銷售轉換率。近兩年不僅零售巨頭（如亞馬遜、沃爾瑪、家樂福），就連 Google、The Trade Desk 等科技巨擘與 eMarketer 等市場研究機構，也積極投入 RMN。

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▲中華民國無店面零售商業同業公會15日舉辦第四屆第二次會員大會，momo總經理谷元宏(右2)與Line電商事業部總經理顧昌欣（左1）、台灣微軟總經理卞志祥（左2）進行高峰趨勢對談，數位發展部數位產業署主秘黃雅萍(右1)擔任引言人。

momo總經理谷元宏提到，相較於傳統廣告下滑，數位廣告市場持續成長，重視廣告成效的趨勢日益明顯， 而數位廣告發展仰賴科技，數據與流量都是關鍵因素，導致市場高度集中，目前各國廣告市場幾乎由同一公司佔據前兩名，其餘從第三名開始競爭，其中就注意到電商巨頭亞馬遜已躍升為美國第三大廣告業者。

「數位廣告講求成效，重視轉化率」，谷元宏表示，精準的目標行銷才是關鍵，尤其觀察到許多民生必需品，即使天天宣傳，銷售量也不一定會提升，因此，掌握消費者的行為數據和購物場景至關重要。而有會員基礎與第一方資料，透過RMN，momo可以根據消費者的購物記錄和偏好，更有效提升廣告轉化率，「即使他們只打算購買特定商品，我們也能藉此機會推薦其他相關商品，創造額外銷售機會，這就是RMN的價值所在。」

谷元宏提到，我們希望效仿國際領先企業，透過RMN，創造高利潤的機會，為公司獲利帶來幫助，不過RMN的技術含量高，必須深耕數據和AI技術，並非簡單的程式編寫就能實現，這也是為何領先業者能長期保持領先地位的原因。

▲無店面公會邀產官探討電商與生成式AI共好願景 打造數位護國群山。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

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