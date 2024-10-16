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電商力求突圍跨業搶數位廣告市場　momo谷元宏：推RMN拉高獲利

▲▼中華民國無店面零售商業同業公會第四屆第二次會員大會,無店面大會,谷元宏總經理 。（圖／記者徐文彬攝）

▲momo總經理谷元宏在無店面公會會員大會中分享momo推出的重點服務。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者洪菱鞠／台北報導

受惠於疫情紅利，momo過去五年內的GMV（網站成交金額）成長超過兩倍，但隨著疫情結束，消費者型態改變，整體營收不如過往亮眼，今年成長面臨放緩的挑戰，為尋求新動能應對市場變化，momo推出兩大重點服務「mo店+」以及「momo Ads」，除了與AI技術應用息息相關之外，其中更要透過打造自己的RMN，藉由精準行銷策略，提升獲利能力。

RMN（Retail Media Network）為「零售媒體聯播網」，簡單來說，電商平台可利用自身平台數據進行精準目標廣告投放，例如當顧客瀏覽特定商品時，平台能根據其瀏覽記錄和購買歷史，推薦相關商品或廣告，提升銷售轉換率。近兩年不僅零售巨頭（如亞馬遜、沃爾瑪、家樂福），就連 Google、The Trade Desk 等科技巨擘與 eMarketer 等市場研究機構，也積極投入 RMN。

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▲中華民國無店面零售商業同業公會15日舉辦第四屆第二次會員大會，momo總經理谷元宏(右2)與Line電商事業部總經理顧昌欣（左1）、台灣微軟總經理卞志祥（左2）進行高峰趨勢對談，數位發展部數位產業署主秘黃雅萍(右1)擔任引言人。

momo總經理谷元宏提到，相較於傳統廣告下滑，數位廣告市場持續成長，重視廣告成效的趨勢日益明顯， 而數位廣告發展仰賴科技，數據與流量都是關鍵因素，導致市場高度集中，目前各國廣告市場幾乎由同一公司佔據前兩名，其餘從第三名開始競爭，其中就注意到電商巨頭亞馬遜已躍升為美國第三大廣告業者。

「數位廣告講求成效，重視轉化率」，谷元宏表示，精準的目標行銷才是關鍵，尤其觀察到許多民生必需品，即使天天宣傳，銷售量也不一定會提升，因此，掌握消費者的行為數據和購物場景至關重要。而有會員基礎與第一方資料，透過RMN，momo可以根據消費者的購物記錄和偏好，更有效提升廣告轉化率，「即使他們只打算購買特定商品，我們也能藉此機會推薦其他相關商品，創造額外銷售機會，這就是RMN的價值所在。」

谷元宏提到，我們希望效仿國際領先企業，透過RMN，創造高利潤的機會，為公司獲利帶來幫助，不過RMN的技術含量高，必須深耕數據和AI技術，並非簡單的程式編寫就能實現，這也是為何領先業者能長期保持領先地位的原因。

▲無店面公會邀產官探討電商與生成式AI共好願景 打造數位護國群山。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

延伸閱讀
無店面公會建構安全消費環境　產官攜手打造數位護國群山

無店面公會高峰對談　momo、LINE、微軟暢議生成式AI重塑電商

關鍵字： 中華民國無店面零售商業同業公會無店面公會王令麟電子商務零售業網路網路購物

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