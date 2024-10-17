月薪5萬是什麼等級？他一查「只贏60%的人」嘆：難怪大家不生小孩

▲月薪5萬在台灣什麼等級？（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

在什麼都漲只有薪資不漲的年代，不少上班族淪為月光族，更別說要存錢，一名網友表示，到行政院主計總處的「薪情平台」查詢，月薪5萬元居然只贏60%的人，跟同年齡比的話，甚至只有50幾%，難怪現在的人不婚不生，也買不起房，貼文掀起網友討論。

有網友在Threads發文，最近無聊想看看台灣人的平均薪水多少，用行政院的薪情平台查詢，與「全體受僱員工」比較，「我月收入5萬查出來PR值只有60%多一點，跟同年齡比的話甚至只有50幾%」，難怪現在沒有人想結婚生小孩，也買不起房，「到底錢都被誰賺走了啦！」

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貼文曝光，許多網友哀號，「好奇也去查了一下自己的，好喔PR40％，我是什麼很賤的人嗎」、「行政院說全體受僱員工經常性薪資平均月薪4萬6751元，有人真的有領到？」「我月薪4萬，慘不忍睹了」、「我根本是低收入戶阿」、「5萬以為已經是很不錯的薪水了，沒想到才60%多一點喔」。不過也有人認為，「這樣的薪資很高了，重點妳給了自已怎樣的生活品質」、「很多都是靠加班吧」。

▲一鍵就能查詢。（圖／翻攝自薪情平台官網）



據了解，行政院主計總處在106年3月推出的「薪情平台」，提供薪資分布統計、勞動報酬、產業調薪狀況等資訊，讓民眾可以輕易查詢自己的薪水與整體勞動環境的差距。該平台不僅可供比較全體受僱員工的薪資，也可以依據性別、年齡層、教育程度、行業等因素進行比較，目前最新資料更新到111年。

除了檢視個人薪資，薪情平台還貼心提供「職缺薪情連連看」功能，輸入理想月薪，平台就能幫你精準找出符合條件的職缺，包含所需學歷、經驗，甚至輪班狀況等細節，轉換跑道的人不妨可以試試看哦！

此外，主計總處日前公布工業及服務業受僱員工薪資統計，今年1至8月累計表現，全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬6331元，總薪資6萬3261元，年增4.27%，創10年來最大增幅；剔除物價因素後，實質經常性薪資、實質總薪資，以及實質經常性薪資中位數全數正成長。