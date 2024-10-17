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台積電Q3每股大賺12.54元「年增破5成」　毛利率飆57.8％破財測高標

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電今 （17） 日舉行法說會並公佈 2024 年第三季財務報告，台積電第三季合併營收約新台幣 7596 億 9 千萬元，稅後純益約新台幣 3,252 億 6 千萬元，每股盈餘為新台幣 12.54 元（折合美國存託憑證每單位為 1.94 美元），毛利率更達57.8％，突破財測高標。

與去年同期相較，台積電2024 年第三季營收增加了 39.0%，稅後純益與每股盈餘皆增加了54.2%。 與前一季相較 ， 2024 年第三季營收增加了 12.8%， 稅後純益則增加了 31.2%。

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若以美元計算，台積電2024 年第三季營收為 235 億，較去年同期增加了 36.0%，較前一季增加了 12.9%。2024 年第三季毛利率為 57.8%，營業利益率為 47.5%，稅後純益率則為 42.8%。

根據台積電上次法說會釋出財測，台積電預期第三季營收，若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，約會落在224億至232億美元之間，毛利率約會落在53.5%至55.5%之間，營利率約在42.5%至44.5%之間，在今日台積電公布第三季財報後，營收、毛利率、營利率街突破財測高標。

3 奈米製程出貨佔台積公司 2024 年第三季晶圓銷售金額的 20%，5 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 32%；7 奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 17%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 69%。

台積電今日終場收在1035元，下跌10元，跌幅約0.96%。

關鍵字： 台積電

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