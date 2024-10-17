少了844萬人！國發會最新人口推估　2070年全台不到1500萬人

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

國發會今（17）日公布最新2024-2070年人口推估結果，顯示我國未來長期少子高齡化現象將更趨明顯，未來總人口持續下降，預估2070年我國總人口將比2024年減少844萬人、只剩下不到1500萬人。

國發會表示，人口結構變遷已逐漸擴大對我國社會各方各面的影響，後續將偕同各相關部會針對少子化、勞動市場、經濟/產業、財政收支及社會環境等面向人口課題，研議強化性因應對策。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國發會指出，未來總人口持續下降，今年全球約有四分之一個國家或地區進入人口負成長，包含台灣、日本、韓國、中國及泰國等亞鄰國家。預估未來我國總人口將由今年的2340萬人，減少至2070年的1497萬人，減少844萬人；其中，0-14歲幼年人口減少171萬人，15-64歲青壯年人口減少920萬人，65歲以上老年人口則增加248萬人。

國發會提到，進入超高齡社會時點維持2025年不變，人口高齡化為已開發國家共同面臨的課題，今年全球已有40個國家和地區邁入超高齡社會，包括日本、德國、法國等。預估我國將於明年加入此行列，65歲以上老年人口占比超過20%。

國發會也說，未來長期老化程度再提升，因國人壽命延長，加上少子化影響，65歲以上老年人口占總人口之比率預估由今年的19.2%，提高至2070年的46.5%；同期間，年齡中位數由45.1歲提高至62.4歲；與此同時，由原3.6名青壯年人口扶養每1名老年人口，減少為每1名青壯年人口即需扶養1名老人。