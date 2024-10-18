三商壽前三季轉盈EPS 0.52元　股價反跌重挫逾4%

▲三商美邦人壽。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

三商壽（2867）公布前三季財報自結稅後淨利為26.9億元，擺脫去年同期虧損命運，每股稅後盈餘0.52元，淨值為440億元，較去年底增加40.6億元，淨值比為3.15%，較去年底增加0.18%。目前總資產達1.6兆元，較去年底成長5.4%，今（18）日股價呈現利多不漲的格局，跌幅逾4%，最低觸及7.03元。

今年以來，三商壽呈現穩定成長，在權益投資方面，台灣50反1 ETF已全數出清，權益類投資已實現獲利較去年同期增加36.3億元。伴隨美國聯準會降息政策對債券市場帶來有利影響，前三季彈性配置債券型ETF部位，使得經常性收益穩定成長且較去年同期增加11.9億元；同時，在不動產投資方面，由於原自用環球世貿大樓轉列為投資用不動產，在陸續完成出租作業後，可帶來長期且穩定之租金收入。

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近期國際外匯市場的波動性增加，三商壽以靈活調整匯兌避險策略，有效降低匯率波動對投資組合的影響，展望未來，在保持足夠流動性的前提下，隨著美國聯準會啟動降息政策，將持續拓展國內外穩健型金融商品之布局，並致力提升資產配置的靈活性及收益穩定性。

此外，該公司持續推廣投資型、保障型商品及分期繳投資型商品，今年前三季投資型商品新契約保費收入（FYP）占率達86%；另長年期健康險業績表現亮眼，前三季FYP較去年同期成長39%；投資型商品中CSM較高的分期繳投資型商品，前三季FYP較去年同期成長26%，公司為接軌IFRS 17之商品轉型策略已做好準備。

三商壽前三季獲利較去年同期顯著改善，並透過私募、增資、發債等多管道積極執行資本強化計畫，該計畫亦獲主管機關同意並請公司照辦執行，努力厚實資本之餘，亦規劃將資源挹注業務通路發展及數位科技工具優化，透過布局AI智能以及數位人才培育。

